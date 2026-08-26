Šišková, Jackuliak, Loj či Kocúriková se v září představí v rámci přehlídky Slovenské divadlo v Praze v Divadle Bez zábradlí

Anna Šišková, Ján Jackuliak, Juraj Loj či Zuzana Kocúriková se představí v rámci přehlídky Slovenské divadlo v Praze na prknech Divadla Bez zábradlí v Praze ve dnech 5., 7. a 17. září. K vidění zde budou tři zahraniční divadelní komedie z vybraných renomovaných slovenských scén. Hra irské autorky Elaine Murphy Moje baby, která nadchla dublinský Fringe Festival, v nastudování sdružení LECA, dále Irská kletba newyorského dramatika, herce a bývalého asistenta Stevena Spielberga Martina Caselly v podání Divadla Aréna a „divadelní terapie“ polské autorky Elżbiety Jodłowské Klimaktérium… a co? v nastudování Divadla Komédie. Mezi dalšími slovenskými hereckými osobnostmi, které letos diváci v rámci akce Slovenské divadlo v Praze uvidí, jsou například Braňo Deák, Zuzana Tlučková či Viktória Šuplatová a další herci. Vstupenky na představení je možné koupit aktuálně v předprodeji na www.bezzabradli.cz. Přehlídka Slovenské divadlo v Praze se v Divadle Bez zábradlí koná letos již po jedenadvacáté, divadlo tak chce přibližovat aktuální slovenskou divadelní tvorbu tuzemským divákům nejen umělecky, ale i v kontextu podobných jazyků těchto dvou historicky blízkých národů. „Vztah českého a slovenského diváka byl pro Divadlo Bez zábradlí vždy důležitý. Společné dějiny, vzájemná blízkost a humor, který boří nejen česko-slovenské hranice. Slovenská kultura má v Praze pořád domov a nejinak je tomu i u nás v Divadle Bez zábradlí. Mluvíme jinak, ale smějeme se stejně,“ říká Hana Heřmánková z vedení Divadla Bez zábradlí. V sobotu 5. září bude zde bude možné zhlédnout komedii Moje baby irské autorky Elaine Murphy o třech generacích žen – babičce, její dceři a vnučce – a jednom roce v jejich životě. Hledání ztraceného otce, hledání potenciálního partnera, hledání smyslu života, narození dítěte i jedna smrt. Když byla hra uvedena na dublinském divadelním festivalu Fringe, anglosaská média ji označovala za „úžasný debut“ a dílo si brzy vysloužilo titul nejlepší irské hry. „Pocházím ze severního Dublinu a zjistila jsem, že se v divadelních hrách jen zřídka objevují obyčejné ženy z dělnické třídy – pokud nejde o prostitutky nebo kriminálnice. Ženy, o kterých píšu, jsou prototypem těch, které jsem ve své práci potkávala. Tvrdě pracují, nejsou ani chudé, ani bohaté,“ říká o své hře autorka Elaine Murphy. Hra je dodnes uváděna na mnoha evropských scénách. V roli babičky se představí Zuzana Kocúriková, v postavě její dcery Anna Šišková a v roli vnučky Viktória Šuplatová. Irská komedie zaujme typickým humorem a laskavostí. Pět mužů, jeden Manhattan a tabu, o kterém se nemluví. To je komedie Irská kletba z pera Martina Caselly, oceňovaného newyorského dramatika, pedagoga a herce, který pracoval mimo jiné jako asistent Stevena Spielberga. Vidět ji bude možné 7. září a představí se v ní Braňo Deák, Ján Jackuliak, Marek Majeský, Martin Hronský a Juraj Loj. Hra s pověstnou irskou upřímností a lehkostí rozebírá nejtabuizovanější aspekt mužské identity, což z ní dělá „velkou komedii o malých problémech“. Inscenace měla v Divadle Aréna evropskou premiéru za účasti samotného autora Martina Caselly. Hru Klimaktérium… a co? polské dramatičky Elżbiety Jodłowské o čtyřech ženách – „tygřicích v menopauze“, jedné oslavě narozenin a kupě věcí, které se konečně musí říct nahlas, budou moci diváci vidět 17. září. Tato legendární komedie o ženském dozrávání od svého uvedení na Slovensku doslova válcuje tamní jeviště. Polská autorka Elżbieta Jodłowska napsala „divadelní terapii“, kde věk, vzhled, váha, muži, děti ani práce nejsou tabu. Více o přehlídce Slovenské divadlo v Praze na https://bezzabradli.cz/aktualne/festival-slovenskeho-divadla-zahaji-novou-sezonu-v-divadle-bez-zabradli
. Zdroj: Tisková zpráva