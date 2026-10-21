Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zoufalí nacisté na konci války míchali kokain s pervitinem. Pilulka posílala muže na jistou smrt

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když německé tankové divize a pluky Waffen-SS v květnu 1940 překročily Ardeny a hnaly se tři dny a noci bez spánku k Lamanšskému průlivu, neudržovalo vojáky na nohou jen nadšení. V kapsách uniforem si vezli miliony tablet Pervitinu s čistým metamfetaminem, který sice umožnil bleskový průlom, brzy si ale vyžádal daň v podobě závislosti a kolapsů.
Dobové balení tablet Pervitin vyráběných berlínskou farmaceutickou firmou Temmler-Werke.

Dobové balení tablet Pervitin vyráběných berlínskou farmaceutickou firmou Temmler-Werke.

Zdroj: Ordercrazy / Wikimedia Commons, volné dílo (CC0)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:03

Reklama
Další články z Zbrojopis
Týden před revolucí armáda jásala nad novou puškou, pak ji poslala rovnou do muzea
Týden před revolucí armáda jásala nad novou puškou, pak ji poslala rovnou do muzea
Knipl zamrzlý v betonu a dvanáct vteřin do katastrofy. Proč v padesátých letech padaly stíhačky z nebe
Knipl zamrzlý v betonu a dvanáct vteřin do katastrofy. Proč v padesátých letech padaly stíhačky z nebe

Když na počátku padesátých let minulého století dorazily k československým plukům první proudové stíhačky,...

Piloti Luftwaffe útočili na snadnou kořist, zezadu na ně ale čekala čtyřhlavňová past (můj tip)
Piloti Luftwaffe útočili na snadnou kořist, zezadu na ně ale čekala čtyřhlavňová past (můj tip)

Boulton Paul Defiant spojoval stíhací letoun s otočnou čtyřkulometnou věží za pilotem. V denních střetech s...

Americká armáda vyvinula paprsek bolesti. Zahřeje kůži na 54 stupňů, ale zastaví ho i obyčejný déšť
Americká armáda vyvinula paprsek bolesti. Zahřeje kůži na 54 stupňů, ale zastaví ho i obyčejný déšť

Americká armáda vyvinula neletální energetickou zbraň Active Denial System, která na stovky metrů vysílá...

Kanystr má tři uši a člověk dvě ruce: Němci mysleli na lenochy i štafetu
Kanystr má tři uši a člověk dvě ruce: Němci mysleli na lenochy i štafetu

Dvacetilitrový ocelový kanystr zná z garáže, dílny nebo vojenských skladů snad každý, málokdo v něm ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Další články z kategorie Chemie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaChemie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.