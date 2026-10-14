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Bratr chtěl rychle prodat dům po rodičích. Při prohlídce jsem pochopila proč

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Dennívýzva
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Po smrti rodičů zdědili Alena a její mladší bratr Radek rodinný dům napůl. Radek od začátku tlačil na rychlý prodej a tvrdil, že nemá smysl nechávat nemovitost prázdnou. Když se však Alena po několika týdnech přijela do domu podívat, pochopila, proč její bratr tolik spěchal. Z domu mezitím zmizela část vybavení i věci, které měly podle ní patřit oběma dědicům.
Bratr chtěl rychle prodat dům po rodičích. Při prohlídce jsem pochopila proč

Bratr chtěl rychle prodat dům po rodičích. Při prohlídce jsem pochopila proč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:01

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