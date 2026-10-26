Internet za pár stovek může po slevě zdražit. Státní srovnávač ukáže rozdíl v platbách

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Internet za pár stovek může po slevě zdražit. Státní srovnávač ukáže rozdíl v platbáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Český telekomunikační úřad nabízí bezplatný srovnávač, ve kterém lze vedle mobilních tarifů porovnat také domácí internet a televizi. Při hledání výhodnější nabídky pomůže rozlišit lákavou cenu na začátku od skutečných nákladů za delší období. Zákazník si přitom může nastavit požadovanou rychlost připojení, množství dat nebo televizní stanice, které chce sledovat. Výsledek tak nemusí stát jen na tom, který operátor právě slibuje nejnižší měsíční platbu.
Internet za pár stovek může po slevě zdražit. Státní srovnávač ukáže rozdíl v platbáchZdroj: generováno ChatGPT
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 26.10.2026 08:26
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