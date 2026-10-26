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Internet za pár stovek může po slevě zdražit. Státní srovnávač ukáže rozdíl v platbách

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Český telekomunikační úřad nabízí bezplatný srovnávač, ve kterém lze vedle mobilních tarifů porovnat také domácí internet a televizi. Při hledání výhodnější nabídky pomůže rozlišit lákavou cenu na začátku od skutečných nákladů za delší období. Zákazník si přitom může nastavit požadovanou rychlost připojení, množství dat nebo televizní stanice, které chce sledovat. Výsledek tak nemusí stát jen na tom, který operátor právě slibuje nejnižší měsíční platbu.
Internet za pár stovek může po slevě zdražit. Státní srovnávač ukáže rozdíl v platbách

Internet za pár stovek může po slevě zdražit. Státní srovnávač ukáže rozdíl v platbách

Zdroj: generováno ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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