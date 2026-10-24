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Bohumín rozšíří psí útulek, přibude buňka pro zraněné a nemocné psy a sklad

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Dennívýzva
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Psí útulek v Bohumíně se dočká rozšíření o dva speciální moduly. Jeden bude sloužit jako ošetřovna pro zraněné nebo nemocné psy, druhý pracovníci využijí jako sklad krmiva a dalších potřeb. Investice bude 300 tisíc korun.
Bohumín rozšíří psí útulek, přibude buňka pro zraněné a nemocné psy a sklad

Bohumín rozšíří psí útulek, přibude buňka pro zraněné a nemocné psy a sklad

Zdroj: Město Bohumín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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