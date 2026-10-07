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Nová hřiště i tribuny. Bohumínský areál Kuželna čeká proměna za sedm milionů

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Sokolové chystají v centru Bohumína na Karvinsku obnovu areálu Kuželna. Modernizace bude stát zhruba sedm milionů korun. Náklady pomůže z velké části pokrýt dotace Národní sportovní agentury. Zbývající více než dva miliony korun doplatí město.
Nová hřiště i tribuny. Bohumínský areál Kuželna čeká proměna za sedm milionů

Nová hřiště i tribuny. Bohumínský areál Kuželna čeká proměna za sedm milionů

Zdroj: město Bohumín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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