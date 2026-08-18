Alena Schillerová perlila o levnějších energiích: Lidé jí připomněli nepříjemnou pravdu

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Ministryně financí Alena Schillerová (62) čelí velké kritice. Na sociálních sítích se pustila do jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (42) kvůli jeho slovům o cenách energií. Chtěla mu vysvětlit, proč podle ní vláda elektřinu zlevnila. Její příspěvek se však obrátil proti ní. V komentářích jí lidé vyčetli, že přesunutí části plateb na stát ještě neznamená, že náklady zmizely.
Ministryně financí zkritizovala Hejtmana
Alena Schillerová na sociálních sítích pravidelně reaguje na výroky opozičních politiků. Tentokrát ji zaujala slova jihomoravského hejtmana a předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha, který v debatě na CNN Prima NEWS zpochybnil vládní tvrzení o levnějších energiích.
"Hnutí ANO řeklo, že energie budou levnější. Ony samozřejmě levnější nejsou," uvedl Grolich. Schillerová se mu proto rozhodla vysvětlit, proč podle ní nemá pravdu. Podle Schillerové domácnosti ušetří
"Tak ještě jednou a raději po-ma-lu. Od ledna díky naší vládě domácnosti ani firmy neplatí v ceně elektřiny příspěvek na obnovitelné zdroje. Průměrná domácnost díky tomu ušetří dva tisíce korun ročně. Firmy s vyšší spotřebou násobně víc," napsala Schillerová na Instagramu. Podle ministryně se nižší náklady navíc postupně propisují do výroby, dopravy, služeb i cen v obchodech a pomáhají brzdit inflaci. Se svým vysvětlením však u části sledujících příliš nepochodila. Lidé platí stejnou částku
V komentářích si lidé nebrali servítky a Schillerové připomínali, že příspěvek nezmizel, ale jeho financování se pouze přesunulo na státní rozpočet.
"Je pravda, že to neplatí občané a firmy přímo, ale platí to za ně stát ze státního rozpočtu. Takže energie levnější nejsou, jen je platba rozdělena na dva subjekty," napsal jeden z diskutujících.
Další byli ještě ostřejší.
"Jak může tohle říct ministryně financí? Hovoří to hodně o jejích schopnostech," stálo v jednom z komentářů. Jiný uživatel zase upozornil, že pokud stát financuje své výdaje dluhem, výsledný účet může být kvůli úrokům ještě vyšší: "To, že ty energie zaplatí stát, neznamená, že jsou levnější. Právě naopak! Vzhledem k tomu, že si na ty energie musíme půjčovat, tak se ty energie prodražují o úrok z půjčky." Účet převzal stát
Od začátku letošního roku se platby za podporované zdroje energie (POZE) u domácností a firem přesunuly na státní rozpočet. Spotřebitelé je nehradí přímo ve svých účtech za elektřinu, náklad však nadále existuje a financuje jej stát. Pro běžnou domácnost tak opatření znamená nižší přímé výdaje za elektřinu. Kritici ale upozorňují, že nejde o skutečné odstranění nákladů, nýbrž o jejich přesun na veřejné finance. Právě na tomto rozdílu stojí spor mezi Schillerovou a Grolichem. A podle reakcí pod příspěvkem ministryně její vysvětlování část veřejnosti rozhodně nepřesvědčilo.
Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com/CNN Prima News