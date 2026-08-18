Drsná Dana Morávková mezi motorkáři: Hamlet vyráží na chromovaných strojích

Reklama
4 min
Drsná Dana Morávková mezi motorkáři: Hamlet vyráží na chromovaných strojíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dana Morávková, Karel Dobrý, Lukáš Kofroň, Marcel Rošetzký a herci mosteckého divadla spojili své síly a dávají vzniknout temnému thilleru s názvem Hamlet Renegate. Shakespeare přežívá i v době benzínu a chromu a Hamlet se tentokrát nevrací na hrad, ale mezi členy motorkářského klubu, kde moc drží ten, kdo budí největší respekt.
Dana Morávková, Hamlet Renegate
Zdroj: herminapress
Reklama
Bobina z Bachelora usedla za volant auta za 5 mega. Kolegové jen zírali
Po menší roli v letní komedii Bardotky dostala Denise Ayverdi alias Bobina další filmovou příležitost. V...
Desítku finalistů Muže roku uzavírají devítka Tomáš Valinský a desítka Ondřej Pešek
Přestavujeme poslední dvojici finalistů soutěže Muž roku. Desítku soutěžících uzavírají devítka Tomáš...
Lumír z Ulice vyrazil nabírat síly do Řecka: S manželkou dojímají fanoušky zamilovanou fotkou
Hvězda Ulice Václav Svoboda (62) nedávno oslavil se svou manželkou pětileté výročí svatby a odjeli na...
Alena Schillerová perlila o levnějších energiích: Lidé jí připomněli nepříjemnou pravdu
Ministryně financí Alena Schillerová (62) čelí velké kritice. Na sociálních sítích se pustila do...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Agáta se bojí vydírání, Soukup odmítá dluhy. Po napadení ve Strančicích se rozjíždí boj o tříletou Rozárku
- Martin Dejdar si užívá dovolenou s manželkou v Bulharsku. Na Facebooku ale omylem propálil detaily utajené veselky
- Bobina z Bachelora usedla za volant auta za 5 mega. Kolegové jen zírali
- Bouček moderuje Host Radiožurnálu a zároveň propaguje sázkovou kancelář. Rada rozhlasu si vyžádala vysvětlení
Menšík postoupil v Cincinnati přes Australana Hijikata. V dalším kole narazí na přemožitele Djokoviče
SportyŽivě
dnes, 15:55
3 min
Williams si Albona udržel: Podepsal prodloužení smlouvy o rok
SvětFormule.cz
dnes, 15:51
1 min
Komisař Herbert po odvolání z F1: Fandil jsem Hamiltonovi, Verstappenovi příznivci jsou nejhorší
SportyŽivě
dnes, 15:51
3 min
Google Mapy mají otravnou chybu, která se zrovna teď opravdu nehodí. Google mlčí, s opravou nespěchá
Mobify.cz
dnes, 15:41
4 min
V argentinské třetí lize se strhla hromadná bitka obou mužstev. Zápas musel být přerušen
SportyŽivě
dnes, 15:37
4 min
Reklama
Jedna z nejhorších smluv v historii NHL. Buffalo musí Skinnerovi vyplatit téměř 300 milionů, přitom už za něj dávno nehraje
SportyŽivě
dnes, 15:36
4 min
Trpišovský o stoperech Slavie: Mám osm lahví vína, ale na lavičku se všechny nevejdou
SportyŽivě
dnes, 15:34
3 min
Ucpaný odpad lze vyčistit i bez octa a sody. Stačí půl sklenice jiné běžné suroviny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:33
4 min
Tři vápencové mosty v libanonské rokli visí nad 250metrovou propastí. Vznikaly miliony let, teď je ohrožují turisté
VědaŽivě.cz
dnes, 15:31
4 min
Vynalézavost proti velikosti. Epický souboj českého internetu slaví 20 let. Proč Seznam roky porážel Google a jak je to dnes?
HN.cz
dnes, 15:30
Reklama
Španělská ženská liga začíná za 11 dní, televizní práva ale stále nemají kupce
SportyŽivě
dnes, 15:26
3 min
Kamion na dálnici smetl cizince, který se pohyboval u porouchaného auta
Plzeňská Drbna
dnes, 15:25
1 min
Jak uchovávat vývar, aby nezkysnul? Zapomenutá babiččina metoda z devadesátek funguje dodnes. Jako jediná
Světkreativity
dnes, 15:23
2 min
Nezmatkujte a nevyhazujte staré krabice z dílny: Podivné kovové puky z dob komunismu mají cenu tisíců
Svět cestovatele
dnes, 15:22
3 min
Dvě nemocnice, jeden ředitel. Alexander Filip povede Nemocnici Jihlava i Pelhřimov
Jihlavská Drbna
dnes, 15:21
1 min
Reklama
Z brněnského špitálu utekla pacientka, zpátky ji ale dostal nemocniční oděv
Brněnská Drbna
dnes, 15:15
1 min
Vlastník sklářské Preciosy Ludvík Karl slaví osmdesátiny
Liberecká Drbna
dnes, 15:12
1 min
Archeologové našli 2300 let staré pivo. Sice modrozelené barvy, ale stále v tekutém stavu
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:10
3 min
Režisér Jan Hřebejk začal točit nový film podle scénáře Bořka Slezáčka
Borovan.cz
dnes, 15:09
2 min
Polský operátor ukazuje, jak se to má dělat: 5G signálem pokrývá i vesnice, na které by v ČR vůbec nespěchali
Mobify.cz
dnes, 15:08
4 min
Reklama
Mediků přibývá, kriticky ohrožené obory zůstávají. Někde vypomohou cizinci
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:07
Celerovo-mrkvová pomazánka s žervé a majonézou: Svěží rychlovka na pečivo i jednohubky
Cooky.cz
dnes, 15:05
3 min
Pohádka o bílém delfinovi, který se vydal na cestu kolem světa, aby poznal všechna moře
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
11 min
Cuketové placičky se sýrem a dipem: Křupavá a levná letní večeře z 1 cukety
Kapitalio
dnes, 15:03
3 min
Top kina ČR: Bojovník dostal těžké KO a míří mezi propadáky roku. Spider-Man nemá konkurenci
Kinobox.cz
dnes, 15:01
3 min
Reklama
Hygienici: Za hromadným onemocněním klientů jesenických lázní jsou asi noroviry
Hanácká Drbna
dnes, 15:01
2 min
CENTRUM o páté: Celebrity na dovolených i houby, kterým svědčí radiace
Be Native extra
dnes, 15:00
2 min
Agáta se bojí vydírání, Soukup odmítá dluhy. Po napadení ve Strančicích se rozjíždí boj o tříletou Rozárku
VIPživot.cz
dnes, 14:50
4 min
Plísně na zdi nezmizí, dokud nenajdete tepelný most. Termokamera se dá půjčit za pár stovek
adbz.cz
dnes, 14:50
1 min
Pražská zoo získá dědictví přes 13 milionů. Není to poprvé, dříve obdržela i majetek za 60 milionů
Aplausin.cz
dnes, 14:48
2 min
Reklama
Vyjde je to levněji, než platit nájem a topení doma. Stále více seniorů tráví penzi trvale na výletních lodích
VědaŽivě.cz
dnes, 14:42
4 min
Alcaraz trénuje na 55 procent a nehrál od dubna. Becker, Roddick i Rusedski zpochybňují jeho start na US Open
SportyŽivě
dnes, 14:40
4 min
Ronaldo vstává před šestou a trénuje doma. Manželka Georgina popsala, jak vypadá jeho den ve 41 letech
SportyŽivě
dnes, 14:36
3 min
Samsung prohrál soud o Galaxy S22 a odmítl zaplatit. Podvedení majitelé mohou dostat přes 4 000 Kč každý
Mobify.cz
dnes, 14:36
4 min
Známost z internetové seznamky stála muže skoro milion. Podvodníci mají nový trik
Ostravská Drbna
dnes, 14:34
1 min
Reklama
Kyselina boritá pod jabloň v srpnu: 5 gramů na 10 litrů vody a červi z jablek zmizí. Většina zahrádkářů to nezná
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:33
3 min
Malý návštěvník ryl do skály nad Pravčickou bránou. Za rytinu padl tvrdý trest
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:33
Formanová o české atletice: Místo medailí řeší sportovci nehty a líčení, pokoru postrádám
SportyŽivě
dnes, 14:31
3 min
Starou lampu po rodičích nevyhazujte. Některé kusy dnes stojí víc než drahá dovolená
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:31
4 min
Praha má letos více havárií vodovodní sítě. Za problémy může sucho a pohyb půdy
Náš REGION
dnes, 14:30
1 min
Reklama
Reklama
Sliboval modlitbu a zapršelo. Babiš se zapsal po bok politiků, kteří vládnou počasí
V Černobylu roste houba, které radiace svědčí. Vědci teď zjišťují, zda by jednou mohla chránit astronauty
TOP 5 poruch u ojetých elektromobilů. Žebříček vás pravděpodobně překvapí, baterie v něm vůbec nefiguruje
Lela Vémola musí šetřit. S dětmi vyrazila k moři do tříhvězdičkového resortu
Jeden psí rok není sedm lidských. DNA ukázala, že psi stárnou mnohem podivnějším způsobem
Reklama
Reklama