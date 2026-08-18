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Anděl mezi zdravotníky: S devítkou soutěží Jarmila Korčáková, desítku má Kamil Zábranský

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Představujeme finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky. S devítkou soutěží Jarmila Korčáková, desítku má Kamil Zábranský.
Anděl mezi zdravotníky 2026, Jarmila Korčáková, Kamil Zábranský

Anděl mezi zdravotníky 2026, Jarmila Korčáková, Kamil Zábranský

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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