9. Jarmila Korčáková, 69 let, Nemocnice Vyškov p.o., všeobecná sestra 10. MUDr. Kamil Zábranský, 32 let, Domažlická nemocnice a.s., lékař interního oddělení Jarmila Korčáková nafotila s Ivou Hüttnerovou a Hankou Křížkovou fotku do kalendáře Anděl mezi zdravotníky Kamil Zábranský, Veronika Žilková a starosta města Náchod Jan Birke nafotili fotku do kalendáře Anděl mezi zdravotníky Jarmila Korčáková se chystá na focení. Kamila Zábranského přivedl ke zdravotnictví televizní seriál Dr. House. Jarmila Korčáková letos slaví významné jubileum - 50 let od maturity na zdravotní škole. Práce internisty Kamila Zábranského naplňuje. Finalisté soutěže Anděl mezi zdravotníky 2026 s ředitelem soutěže Davidem Novotným na soustředění v hotelu Studánka.
Představujeme finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky. S devítkou soutěží Jarmila Korčáková, desítku má Kamil Zábranský.
69 let, Nemocnice Vyškov p.o., všeobecná sestra 9. Jarmila Korčáková, Jarmila Korčáková letos slaví významné jubileum - 50 let od maturity na zdravotní škole. Ačkoli už je v důchodu, zdravotnictví zůstává věrná dodnes. Pracuje jako zástupová sestra na poliklinice a s úsměvem říká, že tam, kde je potřeba pomoci, nastoupí ona. O svém budoucím povolání měla jasno už jako dvanáctiletá. Po operaci slepého střeva ležela v nemocnici, kde ji okouzlily sestřičky v modrých uniformách s bílými čepečky. Právě tehdy se rozhodla, že se stane zdravotní sestrou. Začátky její profesní i rodinné cesty ale nebyly jednoduché. Pracovala ve směnném provozu, bývalý manžel byl voják a často býval mimo domov. Společně vychovávali tři syny bez pomoci prarodičů. Situace se zlepšila až ve chvíli, kdy začala pracovat ve Vyškově na jednosměnný provoz, díky kterému se jí podařilo skloubit práci s péčí o rodinu. Během své dlouhé profesní dráhy působila na řadě pracovišť. Před odchodem do důchodu zastávala funkci vrchní sestry polikliniky a zároveň pracovala jako sestra na onkologii. Ani dnes nezahálí. Zastupuje na ambulancích podle potřeby a nově pomáhá také na chirurgii. Přestože na chirurgickém oddělení za celých padesát let své kariéry nikdy dříve nepracovala, zjistila, že ji tento obor velmi baví. Jarmila Korčáková je rozvedená, je maminkou tří synů a pyšnou babičkou čtyř vnoučat. Společnost jí doma dělá věrný psí společník. Ve volném čase ráda čte, cestuje a vyráží na horské túry po České republice i do zahraničí. Do soutěže Anděl mezi zdravotníky ji přihlásila hlavní sestra. Nominace ji překvapila, ale zároveň velmi potěšila. Domnívá se, že ocenění souvisí s tím, že je i po tolika letech stále připravená nastoupit na různá pracoviště a rychle se přizpůsobit novým podmínkám.
Svoji účast v soutěži vnímá především jako velkou čest a ocenění padesáti let práce ve prospěch zdraví lidí. Trémou netrpí a po zkušenosti s focením do kalendáře Anděl mezi zdravotníky se na finále v Náchodě už upřímně těší. 32 let, Domažlická nemocnice a.s., lékař interního oddělení 10. MUDr. Kamil Zábranský, Kamila Zábranského přivedl ke zdravotnictví televizní seriál Dr. House . Jako kluk nevynechal jediný díl a už tehdy snil o studiu medicíny. Původně ho ale odradila spolužačka z vyššího ročníku, která ho upozornila na náročnost studia. Rozhodl se proto pro studium na matematicko-fyzikální fakultě, kde navštěvoval katedru kybernetiky a věnoval se oboru komunikace člověk–stroj. Po čase si však uvědomil, že nechce celý život trávit za počítačem. Vrátil se ke své původní myšlence stát se lékařem. S úsměvem dnes říká, že si znovu pustil všechny série Dr. House a definitivně se rozhodl, že do medicíny půjde. Původně ho lákaly technické obory medicíny, zejména radiologie. Osud ale rozhodl jinak. Během praxe v šestém ročníku v domažlické nemocnici viděl, jak se interní oddělení doslova rozpadá. Jako hrdý Domažličák se rozhodl, že pomůže situaci změnit. Do nemocnice nastoupil 4. srpna 2020, v době vrcholící pandemie covidu-19. Díky mimořádnému pracovnímu nasazení celého týmu se už po týdnu podařilo znovu otevřít prvních osm lůžek interního oddělení. Kamil Zábranský měl na starosti také koordinaci dobrovolníků z řad studentů medicíny a během tří měsíců se podařilo obnovit provoz celého oddělení. Personální situace však podle něj zůstává složitá. „Mladí odcházejí studovat na vysoké školy, usadí se ve větších městech a domů už se často nevracejí,“ popisuje jeden z největších problémů regionálního zdravotnictví. Přesto ho práce internisty naplňuje. Největší odměnou je pro něj chvíle, kdy se pacientům uleví a mohou se vrátit domů ve výrazně lepším stavu. Jeho cílem je budovat dobrý kolektiv, přinášet nové nápady a být pro oddělení svěžím větrem. Kamil Zábranský je ženatý. Se svou manželkou se seznámil právě v domažlické nemocnici. Volného času mnoho nemá. Vedle práce lékaře vyučuje internu a infekční lékařství na střední a vyšší odborné zdravotnické škole. Aktivně se zapojuje také do komunální politiky, protože chce, aby bylo město otevřené pro mladé lidi. Ve volných chvílích sportuje, jezdí na kole a rád si vychutná domažlické pivo. Do soutěže Anděl mezi zdravotníky přihlásil Kamila Zábranského ředitel nemocnice. On sám nominaci bere především jako ocenění práce své a celého interního oddělení, nikoliv jen své vlastní.
Účast v soutěži Anděl mezi zdravotníky bere s nadhledem jako zábavu a relax. Trému nemá. Už během studií organizoval studentské akce, moderoval, dělal DJ i barmana a vystupoval na akcích pro studenty i vedení fakulty. Na finále soutěže se proto jednoduše těší.
Finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, která není o kráse, ale o erudici, sympatiích, profesionalitě a lásce ke svému povolání, se koná 22. srpna 2026 v Náchodě, v Městském divadle Dr. J. Čížka. Zdroj: Aplausin.cz