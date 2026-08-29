Ze Spálené ulice je opět U Synagogy. Vypálený židovský chrám připomíná i poesiomat

Vzpomínka na brněnskou Velkou synagogu, po desetiletích ticha znovu symbolicky ožívá. Čtvrteční odhalení poesiomatu a navrácení historického názvu přilehlé ulici uzavírá téměř osmdesátiletou etapu zapomnění.
Ze Spálené ulice je opět U Synagogy. Vypáleného židovský chrám připomíná i poesiomat
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