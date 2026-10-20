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Benefity konzumace kváskového chleba pro lidský organismus

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Kváskový chléb není žádná novinka. Pouze se na něj nějak zapomnělo a dnes se opět stal velmi populárním. Kvásek je jednou z nejstarších forem fermentace zrn. Má se za to, že pocházel ze starověkého Egypta - kolem roku 1500 před naším letopočtem.
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Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 09:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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