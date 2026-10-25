Zadržování vody v těle lze zmírnit úpravou jídelníčku. Klíčovou roli hrají bílkoviny a omezení soli

Zadržování vody může být běžným problémem nebo známkou zdravotního stavu. Některé změny životního stylu mohou pomoci snížit zadržování vody.
Zadržování vody, známé také jako edém, je stav, který postihuje mnoho lidí a může být velmi nepříjemný. Tento jev spočívá ve zvýšené akumulaci tekutin v tkáních těla, což vede k otokům a nepohodlí.
Zadržování vody se často projevuje otoky v nohách, kotnících, rukou nebo obličeji, ale může ovlivnit jakoukoli část těla. Příčiny zadržování vody mohou být různorodé, ať už se jedná o nevhodnou stravu, nedostatek pohybu, hormonální nerovnováhu, nadměrnou konzumaci soli nebo některé zdravotní stavy, říká doktorka Meredith Goodwin. Jak se zbavit nadbytečné vody v těle
Pokud se vaše tělo přirozeně nevrátí do rovnovážného stavu, měli byste vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři obvykle léčí otoky tím, že léčí jejich příčinu. Lékař může určit, zda ke zmírnění zadržování vody potřebujete některý z následujících postupů:
diuretika, která pomáhají odstraňovat sůl a vodu z těla močí, některé doplňky stravy, kompresní ponožky, změnu stravy. Dodržujte dietu s nízkým obsahem soli
Snažte se omezit příjem sodíku na maximálně 2 300 miligramů denně. To znamená především nejíst zpracované a balené potraviny. Také zkuste místo soli přidávat do pokrmu koření k ochucení zeleniny a libových bílkovin.
Fotografie: Freepik Jezte potraviny bohaté na draslík a hořčík
Pomohou vám vyrovnat hladinu sodíku. Mezi tyto možnosti mohou patřit např. banány, avokádo, rajčata,
sladké brambory a listová zelenina, například špenát. Užívejte i doplněk vitamínu B6. Vitamín B6 významně pomáhá při předmenstruačních příznacích, jako je zadržování vody.
Jezte bílkoviny
Bílkoviny jsou základními stavebními bloky našeho těla a hrají důležitou roli v mnoha fyziologických funkcích. Správný příjem bílkovin je nejen důležitý pro udržení a budování svalové hmoty, ale může také přispět k účinnému snižování zadržování vody v těle.
Mějte nohy ve zvýšené poloze
Zadržování vody v nohách a kotnících je častým problémem, který může být nejen nepohodlný, ale také esteticky rušivý. Jednou ze strategií, jež
mohou pomoci snížit otoky a zlepšit cirkulaci, je udržování nohou ve zvýšené poloze. Tato jednoduchá technika může být účinná při odplavování přebytečné tekutiny a podpoře návratu k normálnímu stavu nohou. Noste kompresní ponožky nebo legíny
Kompresní ponožky jsou stále oblíbenější a snáze dostupné. Jsou k dostání v obchodech se sportovním oblečením a na mnoha internetových stránkách.
Kompresní ponožky jsou vyrobeny tak, aby těsně přiléhaly. Zpočátku mohou být dokonce trochu nepohodlné. Účelem kompresního oblečení je stlačit nohy a zabránit hromadění tekutin.
Zdroj:
Healthline
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Zadržovaná voda v těle zmizí jako pára. Bílkoviny i omezená konzumace soli jsou klíčem zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.