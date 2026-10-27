Dieta 5 soust dovoluje konzumaci oblíbených potravin a zároveň nevyžaduje pravidelný pohyb

Dieta 5 soust slibuje shození až 6,8 kilogramů během týdne. Můžete při ní však konzumovat vámi oblíbené potraviny a nevyžaduje pravidelný pohybový režim.
Dieta 5 soust slibuje rychlé zhubnutí, aniž byste museli počítat kalorie, vzdát se oblíbených potravin nebo dodržovat pravidelný pohybový režim – podle některých zastánců tohoto režimu
je dokonce možné zhubnout až neuvěřitelných 6,8 kilogramů týdně, říká doktorka Alina Petre. To za cenu pouze toho, že omezíte příjem potravy na pouhých 5 soust na jedno jídlo. Bývá však mnohými považována za znepokojivou. Jak dodržovat dietu 5 soust
Hlavním předpokladem diety 5 soust je, že když se naučíte jíst jako člověk, který podstoupil operaci žaludečního bypassu, shodíte váhu, aniž byste daný zákrok potřebovali. V souladu s tím je proto velikost porcí
omezena na maximálně 10 až 12 soust běžné velikosti jídla denně. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, je důležité vynechat snídani a místo ní pít pouze černou kávu. K obědu a večeři pak můžete jíst to, na co máte chuť – pokud však celkový počet soust nepřesáhne pět na jedno jídlo.
Ačkoliv žádná potravina není zakázána, měli byste se zaměřit především na zdroje bohaté na bílkoviny, jako jsou maso, ryby, vejce, mléčné výrobky, tofu nebo luštěniny. Dále byste se měli vyvarovat příliš intenzivnímu cvičení a
každý den užívat multivitamín a doplněk stravy s obsahem omega-3 mastných kyselin. A jakmile dosáhnete cílové hmotnosti, doporučuje se přejít na trvalejší stravu bohatou na živiny, abyste si udrželi úbytek hmotnosti.
Vliv na hubnutí
Stejně jako všechny nízkokalorické diety vám i dieta 5 soust pravděpodobně pomůže zhubnout – alespoň zpočátku. Omezení, které je pro ni typické, přirozeně způsobí, že vaše tělo spotřebuje více kalorií, než kolik jich každý den sníte,
což povede k rychlému úbytku kil. To však s sebou nese řadu zdravotních rizik, včetně zažívacích problémů, zvýšeného rizika vzniku žlučových kamenů a vyšší pravděpodobnosti vzniku poruch příjmu potravy. Fotografie: Freepik
Kromě toho existují důkazy, že přestože tento typ diety lidem zpočátku pomáhá zhubnout, často vede k opětovnému přibírání na váze, což může dále
zvyšovat riziko deprese a způsobovat pocit selhání u lidí, kteří se snaží zvládnout svou váhu. Z těchto důvodů není dieta 5 soust považována za vhodný způsob hubnutí pro většinu lidí a měla by být dodržována pouze pod lékařským dohledem.
Zdroj:
Healthline
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Dieta 5 soust dovoluje konzumaci oblíbených potravin a zároveň nevyžaduje pravidelný pohyb zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.