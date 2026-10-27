Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Dieta 5 soust dovoluje konzumaci oblíbených potravin a zároveň nevyžaduje pravidelný pohyb

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dieta 5 soust slibuje shození až 6,8 kilogramů během týdne. Můžete při ní však konzumovat vámi oblíbené potraviny a nevyžaduje pravidelný pohybový režim.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:12

Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Vnitřní strany stehen lze zpevnit cíleným cvičením. K úbytku tuku je však potřeba také pohyb a úprava jídelníčku
Vnitřní strany stehen lze zpevnit cíleným cvičením. K úbytku tuku je však potřeba také pohyb a úprava jídelníčku
Vyšší váhu nemusí způsobovat pouze tuk, ale také nafouklé břicho. Jednoduchý samotest pomůže odhalit rozdíl
Vyšší váhu nemusí způsobovat pouze tuk, ale také nafouklé břicho. Jednoduchý samotest pomůže odhalit rozdíl

Pokud se vám v poslední době zdá, že jste přibrali, ale trápí vás určité příznaky, možná jste jen nafouklí....

Zadržování vody v těle lze zmírnit úpravou jídelníčku. Klíčovou roli hrají bílkoviny a omezení soli
Zadržování vody v těle lze zmírnit úpravou jídelníčku. Klíčovou roli hrají bílkoviny a omezení soli

Zadržování vody může být běžným problémem nebo známkou zdravotního stavu. Některé změny životního stylu...

Tinktura, jejímž základem je bobkový list, sníží krevní cukr a prospěje svalům
Tinktura, jejímž základem je bobkový list, sníží krevní cukr a prospěje svalům

Bobkový list je zapomenuté léčivo, jehož význam moderní společnost zredukovala jen jako koření do polévek a...

Zázvorový čaj dokáže pomoci s ničením ledvinových kamenů
Zázvorový čaj dokáže pomoci s ničením ledvinových kamenů

Zabíjí mikroby, mírní bolesti, zlepšuje imunitu, ničí ledvinové kameny. Víte, o čem je řeč? Není to nic...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.