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Klempíř z čela audiovizuálního fondu odvolává Dvořáka, nechtěl kývnout na ministrův plán úspor

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Kvůli rozdílným pohledům na hospodaření Státního fondu audiovize (SFA) dnes ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) odvolá předsedu představenstva fondu Petra Dvořáka (foto). Tento bývalý ředitel České televize a TV Nova patřil k nominantům předchozího ministra kultury Martina Baxy (ODS). Podle zákona složení představenstva odpovídá přímo představám daného ministra kultury - představenstvo má 15 členů
Klempíř z čela audiovizuálního fondu odvolává Dvořáka, nechtěl kývnout na ministrův plán úspor

Klempíř z čela audiovizuálního fondu odvolává Dvořáka, nechtěl kývnout na ministrův plán úspor

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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