Klempíř z čela audiovizuálního fondu odvolává Dvořáka, nechtěl kývnout na ministrův plán úspor

Kvůli rozdílným pohledům na hospodaření Státního fondu audiovize (SFA) dnes ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) odvolá předsedu představenstva fondu Petra Dvořáka (foto). Tento bývalý ředitel České televize a TV Nova patřil k nominantům předchozího ministra kultury Martina Baxy (ODS). Podle zákona složení představenstva odpovídá přímo představám daného ministra kultury - představenstvo má 15 členů a ministr jmenuje 11 z nich. Jak vyplývá z webu fondu, Dvořák byl přímo jmenován za Baxovo ministerstvo kultury (viz zde). Martin Baxa nyní patří k hlasitým členům opozice.
Zbylí čtyři členové představenstva jsou automaticky předsedové rad fondu - kinematografie, televize, animace a videoher a infrastruktury. "Rozhodnutí ministra kultury beru na vědomí. Nejsem jím zaskočen ani překvapen. O tom, že tento krok ministr chystá, mě informoval po telefonu dnes dopoledne," uvedl v dnešním otevřeném vyjádření Petr Dvořák.
Jak jsme informovali před několika dny, ministr Klempíř žádal představenstvo fondu snížit plánovanou podporu pro českou audiovizi přibližně o 400 milionů korun v krátkodobé koncepce fondu pro rok 2027. Podpora české audiovize v příštím roce byla naplánována na 787,5 milionu korun. Představenstvo fondu takovou úsporu jednomyslně odmítlo. Vláda na jednání 19. října přerušila projednávání návrhu rozpočtu fondu na rok 2027 a střednědobého výhledu na léta 2028 a 2029.
"Minulý týden přijal Státní fond audiovize jediné možné usnesení, když odmítl návrh ministra kultury na snížení podpory pro českou audiovizi na rok 2027. Návrh, který neodpovídá aktuální platné legislativě, který je zbrklý a nediskutovaný, ukazuje, s jakým respektem dnes ministerstvo kultury přistupuje k segmentu audiovize, jejž má na dobu čtyř let spravovat," prohlásil Dvořák.
"Působení v předsednictvu Státního fondu audiovize jsem vnímal jako přirozené pokračování svých rolí v komerční a veřejnoprávní televizi. Velkou část svého profesního života jsem věnoval tomu, aby společnost prostřednictvím médií a kultury dostávala tu nejhodnotnější službu. Vždy jsem zároveň považoval za samozřejmé, že i člověk zastávající veřejnou funkci má otevřeně vyjadřovat své názory a stavět se proti tomu, co považuje za nesprávné."
Ministr kultury Klempíř uvedl, že pokud se nepodaří schválit rozpočet SFA do konce letošního roku, bude fond hospodařit v režimu rozpočtového provizoria. To znamená, že každý měsíc bude čerpat maximálně jednu dvanáctinu prostředků z rozpočtu pro letošní rok.