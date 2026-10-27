Tradiční smažené karbanátky s jemnou bramborovou kaší patří mezi obědy, na které se nezapomíná

Karbanátek s bramborovou kaší patří u mě k jídlům, která člověka na chvíli vrátí zpátky. Vidím tátu, jak večer před nedělním obědem stojí u linky, rukama míchá sekanou a tvrdí, že dobrý karbanátek musí přes noc odpočívat v lednici. Jako dítěti mi to přišlo zbytečné. Dneska dělám totéž. Maso se zatáhne, chutě se spojí, karbanátky drží tvar a na pánvi se opečou pěkně dozlatova. Uvnitř přitom zůstanou měkké, šťavnaté a voní po majoránce.
Základ je u mě
mleté , ideálně ne úplně libové. Když je v něm trochu tuku, výsledek je vepřové maso jemnější a karbanátky nejsou suché. Do směsi dávám čtyři menší cibule, dvě vejce, česnek, sůl, pepř, majoránku, strouhanku, trochu hladké mouky a také anglickou slaninu na kostičky. Ta udělá hodně práce: přidá lehce uzenou chuť a maso se při smažení tolik nevysuší. Hotovou směs zabalím do potravinářské fólie a nechám ji do druhého dne v lednici. Ráno už jen tvaruju, obaluju v a smažím. Vedle toho bramborová kaše, pár čerstvých rajčat a je hotovo. trojobalu
Můj tip zní: Sekanou nenechávejte odpočívat jen tak ze zvyku. Přes noc se koření dostane rovnoměrněji do celé hmoty a maso se zpevní, takže se karbanátky na pánvi nerozpadnou. Když spěcháte a chcete smažit ještě ten den, dejte směs do chladu aspoň na dvě hodiny. Recept na šťavnaté smažené karbanátky s jemnou bramborovou kaší
Celková aktivní příprava: přibližně 60 minut (bez chladnutí přes noc) Ingredience k přípravě
Karbanátky (4 porce): 500 g mletého vepřového masa (ideálně s vyšším podílem tučnějšího vepřového) 4 menší cibule 2 vejce 2 stroužky česneku 100 g anglické slaniny nakrájené na kostičky 1 lžička majoránky sůl a pepř podle chuti 3 až 4 lžíce strouhanky (do hmoty) 1 lžíce hladké mouky
Trojobal a smažení: hladká mouka 2 vejce rozšlehaná s trochou mléka strouhanka na obalení olej na smažení (slunečnicový nebo řepkový)
Bramborovou kaši: 800 g brambor (moučné odrůdy) 50 g másla 100 až 150 ml teplého mléka sůl, případně muškátový oříšek
K podávání: čerstvá rajčata nakrájená na plátky nebo půlky Postup přípravy zlatavých smažených karbanátků s bramborovou kaší
1.
Cibuli oloupejte a nastrouhejte, případně ji nakrájejte opravdu najemno. Nastrouhaná pustí šťávu a maso zvlhčí, krájená nechá ve směsi trochu struktury. Je to věc chuti. Já osobně strouhanou cibuli v karbanátcích moc nemusím, takže ji krájím nadrobno a krátce ji nechám zesklovatět na troše oleje. Změkne a ztratí syrovou ostrost.
2. Do větší mísy dejte
mleté vepřové maso. Přidejte osmaženou cibuli, prolisovaný česnek, slaninu nakrájenou na malé kostičky, dvě vejce, majoránku, sůl a pepř. Přisypte strouhanku a lžíci hladké mouky, která směs trochu podrží pohromadě. Míchejte rukama. Lžící to jde taky, ale hůř poznáte, jestli je hmota akorát. Foto: Cooky.cz, Směs na karbanátky
3. Mísu zakryjte potravinářskou fólií a uložte do lednice
nejlépe přes noc, minimálně na dvě hodiny. Během chlazení se chuť koření rozloží v mase, hmota zpevní a při smažení tolik nepraská. Tahle pauza je možná nenápadná, ale u karbanátků dělá velký rozdíl.
4. Druhý den směs vyndejte z lednice a nechte ji asi deset minut stát při pokojové teplotě. Pak mokrýma rukama tvarujte karbanátky. Měly by být zhruba velké jako dlaň a mírně zploštělé. Když je uděláte příliš vysoké, povrch se stihne opéct dřív, než se pořádně propeče střed.
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5. Každý karbanátek obalte klasickým
trojobalem: nejdřív hladká mouka, potom rozšlehané vejce s trochou mléka a nakonec strouhanka. Strouhanku lehce přitiskněte dlaní. Ne moc, jen tolik, aby držela a při smažení se neodlupovala.
6. Na pánvi rozehřejte dostatek
oleje. Karbanátky by měly být ponořené přibližně do poloviny výšky. Než je vložíte, olej musí být horký; ve vlažném se obal spíš nasákne tukem, než aby se rychle zatáhl. Smažte na středním plameni 6 až 8 minut z každé strany, až budou na povrchu sytě zlatohnědé.
6. Usmažené karbanátky přendejte na papírovou utěrku, která odsaje přebytečný tuk. Nechte je asi pět minut odpočinout. Maso se uvnitř zklidní a při krájení zůstane šťavnatější.
Teď si připravíme bramborovou kaši
7.
Brambory oloupejte, nakrájejte na podobně velké kusy a vařte v osolené vodě doměkka, přibližně 20 až 25 minut. Zkuste je vidličkou; když projede bez odporu, jsou hotové. Vodu slijte a brambory nechte ještě krátce v hrnci na mírném plameni, aby se odpařila zbylá vlhkost.
8. Brambory rozmačkejte
ručním šťouchadlem. Mixér tentokrát nechte ve skříni, protože kaše by po něm mohla ztěžknout a lepit se. Přidejte máslo a po částech teplé mléko, přitom míchejte, dokud kaše nebude jemná a krémová. Nakonec ji osolte a podle chuti přidejte špetku muškátového oříšku.
9. Karbanátky podávejte s bramborovou kaší a čerstvými
rajčaty nakrájenými na plátky. Rajčata tu nejsou jen kvůli barvě na talíři. Jejich svěžest a lehká kyselost dobře vyrovnají smažené maso i máslovou kaši. Foto: Cooky.cz, Smažené karbanátky Tipy redakce: Konzistence hmoty: Pokud se vám sekaná zdá příliš řídká a karbanátky se špatně tvarují, přidejte ještě lžíci strouhanky. Pak směs nechte deset minut stát. Strouhanka nasákne vlhkost a hmota zpevní, aniž byste museli přisypávat další mouku. Záměna masa: Část vepřového masa můžete nahradit mletým hovězím v poměru 1:1. Karbanátky budou pevnější a méně tučné. Čistě hovězí maso se ale při smažení snadněji vysuší, proto se hodí přidat slaninu nebo jiný tučnější prvek. Kontrola propečení: Když si nejste jistí, jestli je střed hotový, jeden karbanátek rozkrojte. Šťáva má být čirá, ne růžová. Pomůže také stáhnout plamen a na poslední tři minuty přikrýt pánev pokličkou, střed se díky tomu dopeče šetrněji. Bramborová kaše předem: Kaši můžete připravit asi o dvacet minut dřív a udržovat ji teplou v hrnci na nejnižším plameni pod pokličkou. Navrch dejte kousek másla, aby neosychala. Těsně před podáváním ji znovu promíchejte.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz