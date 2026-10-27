Mistr kickboxu s Chuckem Norrisem měl vzniknout ze starých záběrů. Pak přišel šek od manželky prodejce nábytku

Komedie Mistr kickboxu z roku 1992 se původně měla lepit ze starých záběrů kvůli úspoře peněz. Projekt ale nakonec zachránila manželka texaského prodejce nábytku. Během charitativní akce se od Chucka Norrise dozvěděla o potížích s financováním a vypsala tvůrcům šek na čtvrt milionu dolarů.
Podobnost s hitem Karate Kid přinesla změnu scénáře
Astmatický a nešikovný teenager Barry Gabrewski (Jonathan Brandis) žije se svým otcem Jerrym (Beau Bridges) v Texasu. Ve škole čelí šikaně, před kterou utíká do světa fantazie, kde vystupuje jako parťák svého idolu Chucka Norrise. Učitelka Noreen Chanová (Julia Nickson) ho seznámí se svým strýcem, panem Leem (Mako). Ten začne chlapce trénovat v karate, aby získal sebevědomí a mohl se na blížícím se turnaji postavit svému hlavnímu trýzniteli.
Protože se příběh silně podobal úspěšnému snímku Karate Kid, sáhli tvůrci k jedné konkrétní úpravě. Barry a jeho úhlavní nepřítel Randy (John Buchanan) se v závěrečném turnaji nestřetnou v přímém boji, ale soupeří pouze v přerážení cihel.
Milionový rozpočet zajistila manželka prodejce nábytku
Projekt vznikl už v roce 1986 pod názvem Kick and Kick Back u společnosti Cannon Films. Ta chtěla kvůli nedostatku financí využít už existující záběry z dřívějších filmů, ve kterých Norris hrál. Studio se ale dostalo do potíží a scénář převzala společnost Vision International, která název upravila na Mistr kickboxu a povolila i použití materiálů z produkce jiných studií.
Peníze na natáčení zajistila náhoda během charitativní akce v Houstonu. Chuck Norris tam propagoval nadaci na pomoc drogově závislým dětem a manželka místního prodejce nábytku Jima McIngvalea mu darovala padesát tisíc dolarů. Když se herec zmínil o problémech s financováním nového snímku, vypsala další šek rovnou na dvě stě padesát tisíc dolarů. Její manžel pak film produkoval a vložil do něj celkem osm milionů dolarů.
Norris si prosadil rodinný charakter
Chuck Norris přijal roli jako laskavost svému bratrovi Aaronu Norrisovi, který snímek režíroval. Sám si stanovil podmínku, že příběh musí mít rodinný charakter a ponese morální poselství.
Spolupráce obou bratrů fungovala i v další generaci. Herec obsadil do filmu svého syna Erica Norrise, který na place působil jako kaskadér a mihl se v menší roli jednoho z motorkářů v restauraci.
Barryho fantazijní představy se inspirovaly konkrétními snímky, ve kterých Chuck Norris v minulosti skutečně hrál. Zdrojem pro tyto vize se staly filmy Oktagon, Osamělý vlk McQuade, Nezvěstní v boji a Hitman.
Tvůrci si při natáčení těchto představ neuhlídali několik detailů. V jedné ze snových sekvencí z divokého západu vstoupí Barry a Chuck do baru a na pultu před nimi stojí dvě sklenice mléka ještě předtím, než si vůbec objednají. V dalším záběru sklenice zmizí a znovu se objeví, až když jim je barman skutečně podává.
Závěrečný střih odstranil boj s mečem
Odborník na bojová umění Robert Bussey natočil několik scén, ve kterých předváděl realistické zacházení s mečem. Režisér je nakonec z konečného sestřihu odstranil, protože na něj působily vzhledem k náladě filmu příliš vážně. Tvůrci si od něj ale ponechali speciálně navržené uniformy, které oblékli komparzisté.
Představitel chlapcova mentora Mako si podobnou roli nevyzkoušel poprvé. Už v roce 1981 hrál učitele a průvodce samotnému Chucku Norrisovi ve snímku Oko za oko.
Ve filmu zůstalo také několik drobných technických chyb. Během rozhovoru otce s učitelkou je například v levém horním rohu obrazu zřetelně vidět zapomenutý mikrofon.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).