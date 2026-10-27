Stát chystá vyšší poplatky za vodu. Kdo na Jihlavsku pocítí zdražení nejvíc?

Návrh navíc počítá s tím, že většina vybraných peněz nově poputuje do státního rozpočtu místo krajů, které je dosud mohly využívat také na obnovu vodovodů.
Návrh poslance Karla Turečka (ANO) byl předložen jako pozměňovací návrh k novele zákona o rostlinolékařské péči. Zatím nejde o schválenou změnu zákona. Pokud by ale prošel, poplatek za odběr podzemní vody určené k výrobě pitné vody by vzrostl o pět korun za každý odebraný metr krychlový. Jak se případné zvýšení promítne do ceny pro domácnosti, bude záležet na konkrétním vodárenském systému a jeho nákladech.
Jihlava se liší
Situace v Jihlavě je odlišná od řady menších obcí. Hlavním zdrojem pitné vody pro krajské město je vodárenská nádrž Hubenov, odkud voda putuje do úpravny v Hosově a následně k odběratelům. Zásobování doplňuje také nádrž Nová Říše. Podle údajů Kraje Vysočina pokrývá Hubenov více než 85 procent potřeby jihlavské aglomerace. Navrhované zvýšení poplatku se přitom týká podzemní, nikoli povrchové vody z přehrady.
To ale neznamená, že se Jihlavy nemohou dotknout jiné změny nákladů na dodávku vody. „Nemáme tam žádné zvýšení poplatků. Nevíme, jak dopadne voda, tam něco ani nemůžeme ovlivnit, ale nemyslím si, že by se zdražovala. To jediné nevím,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS a KD-ČSL). Město podle něj musí nejprve dostat od Služeb města návrh, z něhož bude patrné, za kolik vodu nakupují. „Jinak není žádný poplatek, který bychom zvyšovali,“ dodal.
Půl milionu korun navíc
Jinak je na tom třeba městys Dolní Cerekev, který využívá podzemní zdroje. Pokud by se navrhované zvýšení schválilo, náklady na odběr vody by vzrostly přímo. Pro představu - při odběru 100 tisíc metrů krychlových podzemní vody ročně by rozdíl mezi současnou a navrhovanou sazbou znamenal půl milionu korun navíc. Skutečný dopad by se odvíjel od množství odebrané vody a fungování konkrétního vodovodu.
„Kdo bude občanům vysvětlovat dražší vodu?"
Bezpartijní starosta Dolní Cerekve Zdeněk Dvořák návrh kritizuje nejen kvůli samotnému zvýšení poplatku, ale také kvůli tomu, kam mají vybrané peníze směřovat. „Vláda zvyšuje poplatek za odběr vody a zároveň chce přesměrovat peníze, které dosud pomáhaly krajům s obnovou vodovodní infrastruktury. A kdo bude občanům vysvětlovat dražší vodu? Obce, které se přitom snaží držet ceny co nejníže,“ napsal na svém facebookovém profilu. Podle něj tak mohou důsledky rozhodnutí státu dopadnout na obce a jejich obyvatele, přestože samy cenu poplatku ovlivnit nemohou.
Kraje mohou přijít o peníze na obnovu vodovodů
Téměř dvacet milionů korun
Změna se totiž netýká pouze výše poplatku. Podle dosavadních pravidel se jeho výnos dělí napůl mezi kraje a Státní fond životního prostředí. Nově by jedna sedmina připadla fondu a zbývajících šest sedmin státnímu rozpočtu v kapitole ministerstva zemědělství. Přímý podíl krajů by tedy zanikl. Podle údajů zveřejněných KDU-ČSL činil orientační průměrný roční příjem Kraje Vysočina z těchto poplatků přibližně 18 milionů korun.