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Stát chystá vyšší poplatky za vodu. Kdo na Jihlavsku pocítí zdražení nejvíc?

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Voda může být v budoucnu dražší. Poslanecký návrh počítá se zvýšením poplatku za odběr podzemní vody ze dvou na sedm korun za metr krychlový. Zatímco Jihlava čerpá většinu pitné vody z přehrady, některé menší obce na Jihlavsku spoléhají na podzemní zdroje. Právě ty by mohly změnu pocítit výrazněji.
Stát chystá vyšší poplatky za vodu. Kdo na Jihlavsku pocítí zdražení nejvíc?

Stát chystá vyšší poplatky za vodu. Kdo na Jihlavsku pocítí zdražení nejvíc?

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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