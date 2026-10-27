Podkožní tuk už se na břiše dlouho neohřeje. Mezi řešení patří i zelený čaj a pohodlné kardio

Příliš mnoho břišního tuku může zvyšovat riziko některých chronických onemocnění. Méně alkoholu, více bílkovin a posilování je jen několik kroků, které můžete podniknout k odbourání břišního tuku.
Nadbytek břišního tuku může mít negativní vliv na zdraví a může přispívat k několika chronickým onemocněním. Jeden specifický typ břišního tuku, viscerální tuk, je hlavním rizikovým faktorem pro cukrovku 2. typu, srdeční choroby a další onemocnění.
Mnoho zdravotnických organizací používá ke klasifikaci hmotnosti a předvídání rizika metabolických onemocnění index tělesné hmotnosti (BMI). BMI se však vypočítává pouze na základě výšky a hmotnosti a nezohledňuje složení těla ani viscerální tuk. Ačkoli ztráta tuku z této oblasti může být obtížná, existuje několik věcí, které můžete udělat, říká doktorka Adam Bernstein. Zdravá strava
Prvním krokem k hubnutí břišního tuku je upravit stravovací návyky. Zelenina, ovoce, celozrnné produkty a bílkoviny by měly tvořit základ vaší stravy.
Vyvarujte se nezdravých potravin, jako jsou sladkosti, rafinované obiloviny a tučné pokrmy. Omezte příjem rafinovaného cukru a transmastných kyselin, které se často nacházejí v průmyslově zpracovaných potravinách. Cvičení s vahami a kardio cvičení
Pro dosažení úspěchu při hubnutí břišního tuku je nezbytné spojit zdravou stravu s pravidelným cvičením.
Zahrňte do svého tréninkového plánu cvičení s vahami, které pomáhá budovat svalovou hmotu a zrychlit metabolismus. Pohodlné kardio cvičení, jako je běh, plavání nebo jízda na kole, vám pomůže spalovat kalorie a tuky z celého těla, včetně břišního tuku.
Redukce stresu
Stres může mít nepříznivý vliv na hromadění tuku v břišní oblasti. Snažte se najít způsoby, jak se vyrovnávat
se stresem, jako je cvičení jógy, meditace, pravidelný spánek a čas na relaxaci. Redukce stresu vám může pomoci snížit hladinu kortizolu, což je hormon spojovaný se zvýšeným ukládáním tuku v břišní oblasti. Omezení konzumace alkoholu
Alkohol obsahuje prázdné kalorie a může bránit procesu spalování tuku. Pokud chcete zhubnout břišní tuk, omezte konzumaci alkoholických nápojů, nebo je ideálně úplně vyřaďte ze své stravy.
Dostatečný spánek
Nedostatek spánku může ovlivnit hormonální rovnováhu a přispět k nárůstu tělesné hmotnosti, včetně břišního tuku. Snažte se spát dostatečně dlouho, obvykle 7 až 9 hodin denně, aby se udržel správný metabolismus a podpořil proces hubnutí.
Fotografie: Freepik Pití zeleného čaje
Zelený čaj je mimořádně zdravý nápoj. Obsahuje kofein a antioxidant epigalokatechin galát (EGCG), jež zřejmě podporují metabolismus.
EGCG je katechin, který může pomáhat při odbourávání břišního tuku. Účinek může být posílen, pokud je konzumace zeleného čaje kombinována s cvičením.
Zdroj:
Healthline
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Podkožní tuk už se na břiše dlouho neohřeje. Mezi řešení patří i zelený čaj a pohodlné kardio zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.