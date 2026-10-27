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Špatný sprej a trestní oznámení. Protest před ANO v Hradci má dohru

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Nápis „Ruce pryč od ČT“ před kanceláří ANO v Hradci měl smýt déšť. Zbytky barvy ale musely odstranit technické služby. Piráti přiznávají špatný výběr spreje a úklid zaplatí. Poslanec Denis Doksanský podal trestní oznámení a žádá rezignaci Kamila Kubici.
Špatný sprej a trestní oznámení. Protest před ANO v Hradci má dohru

Špatný sprej a trestní oznámení. Protest před ANO v Hradci má dohru

Zdroj: FB Kamil Kubica
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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