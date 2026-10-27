Dva výtečníci přivedli Buda Spencera a Terence Hilla do potíží se skutečnou policií. Při rvačce se ohýbaly i kuželky

Dva výtečníci, FOTO: United Artists / distr. Film+ Dva výtečníci, FOTO: United Artists / distr. Film+ Dva výtečníci, FOTO: United Artists / distr. Film+ Dva výtečníci, FOTO: United Artists / distr. Film+ Dva výtečníci, FOTO: United Artists / distr. Film+
V komedii Dva výtečníci z roku 1977 si Bud Spencer a Terence Hill zahráli strážce zákona z donucení. Během natáčení jedné ze scén je ale málem zatkla skutečná hlídka, která považovala herce v uniformách za maskované zločince. Zločinci omylem na policejní stanici
Nezaměstnaní Matt Kirby a Wilbur Walsh hledají v Miami práci. Po konfliktu s místním gangem se rozhodnou k rychlému zisku a naplánují loupež supermarketu. Akce se ale nevydaří a oba muži vtrhnou s namířenými zbraněmi přímo do kanceláře policejního náboru. Aby se vyhnuli vězení, vstoupí do policejních řad, kde je přísný kapitán McBride donutí odsloužit celých šest měsíců. Hlavní role ztvárnili Terence Hill a Bud Spencer.
Právě policejní uniformy přinesly ústřední dvojici nečekané komplikace přímo v ulicích. Štáb sice dostal k natáčení úřední povolení, ale běžné hlídky o něm nevěděly. Přímo na place tak u herců zasáhli skuteční policisté. Považovali je za zločince, kteří se za muže zákona pouze převlékli.
Gumové kuželky a výměna aut
Během rvačky v bowlingové herně zasáhne Matt Kirby své protivníky několika kuželkami. Při bližším pohledu se ale tyto předměty po úderu ohýbají. Rekvizitáři místo tvrdého materiálu použili měkkou gumu.
Tvůrci neuhlídali ani detaily u policejních vozů. V jedné ze scén přijdou parťáci při nehodě o dveře na obou stranách svého automobilu Plymouth Satellite. Vzápětí přijíždějí před stanici ve voze Dodge Coronet s poškozenými dveřmi. Tyto sesterské modely se liší tvarem masek i kapot.
Nesrovnalosti se objevují už při úvodní bitce v přístavu. Červené auto stojí střídavě na prudkém slunci a ve stínu. Kladivo odložené na jeho kapotě v některých záběrech mění polohu, případně zcela mizí.
Odkaz na Benátky a hudba z jiného filmu
Představitel Matta začal od tohoto snímku namlouvat anglické verze svých filmů vlastním hlasem. Aby tvůrci vysvětlili jeho jemný přízvuk, předepisovali mu postavy italského původu. Matt v jedné scéně zmiňuje své narození v italských Benátkách, odkud Terence Hill skutečně pochází.
Tvůrci do děje zakomponovali i drobné odkazy na předchozí projekty. Když si oba nováčci dávají hamburger, hraje jim z rádia ústřední píseň ze snímku Také andělé jedí fazole. V něm si o čtyři roky dříve zahrál Bud Spencer s Giulianem Gemmou. Matt Kirby v dialogu navíc pronese větu o tom, že kdo najde přítele, najde poklad. O čtyři roky později vznikl film právě s tímto názvem a s oběma herci v hlavních rolích.
Americké krácení a stadion před demolicí
Štáb natáčel komedii převážně v ulicích Miami, výjimku tvořila italská scéna z bowlingu. Do amerických kin se snímek dostal až s několikaletým zpožděním na přelomu let 1979 a 1980. Místní distributoři ho tehdy zkrátili o sedmnáct minut.
Závěrečné vyřizování účtů natočil režisér Enzo Barboni na miamském stadionu Orange Bowl. Sportoviště s kapacitou osmdesát tisíc míst tehdy slavilo čtyřicet let své existence. V roce 2005 ho výrazně poškodil hurikán Wilma a v roce 2008 úřady rozhodly o jeho demolici.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, dabingforum, imdb).