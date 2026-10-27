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Dva výtečníci přivedli Buda Spencera a Terence Hilla do potíží se skutečnou policií. Při rvačce se ohýbaly i kuželky

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Natáčení komedie Dva výtečníci z roku 1977 přineslo kuriózní situaci přímo na place. Buda Spencera a Terence Hilla v Miami málem zatkla skutečná policie.
Dva výtečníci

Dva výtečníci

Zdroj: FOTO:United Artists / distr. Film+
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 16:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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