Smrt talentovaného ševce: Kodet narazil na kádrový profily režimu a vystřižení scény s Veřejnou bezpečností kvůli zostuzení

V kriminálním filmu Smrt talentovaného ševce z roku 1982 nesměl chybět elegantní kapitán Exner. Ztvárnil ho Jiří Kodet, kterému však tehdejší režim nechtěl velkou roli povolit a v hereckém rejstříku měl výslovně předepsané pouze záporné či menší postavy.
Dovolenou na zámku překazí rána sekerou
Pražský kriminalista Michal Exner odjíždí ve svém luxusním kabrioletu na zasloužený odpočinek do městečka Opolná, kde chce trávit čas v okolí tamního zámku. Hned v noci po jeho příjezdu je však ukradenou sekerou zavražděn místní údržbář, švec a úspěšný naivní malíř Boleslav Rambousek. Exner se tak místo rekreace a dvoření půvabné zámecké průvodkyni Lídě musí zapojit do vyšetřování. Společně se svými pražskými kolegy Beránkem a Vlčkem i místní bezpečností začíná pátrat po vrahovi.
Ševce a svérázného umělce si před kamerou nezahrál profesionál, ale opočenský ochotník Josef Wydra. Samotné naivní obrazy, které po sobě oběť ve filmu zanechá, namalovala tlumočnice Vlasta Dlouhá, manželka skutečného akademického malíře Bedřicha Rambouska. Jméno filmového ševce tak zjevně nevzniklo náhodou.
Odborářům vadila zábava, štáb semkla tragédie
Natáčení probíhalo ve velmi specifickém režimu. Jiří Kodet a Jana Boušková se museli každý den vracet do zhruba 150 kilometrů vzdálené Prahy kvůli večerním představením. Režisér Jan Schmidt proto mohl pracovat pouze od devíti hodin ráno do tří odpoledne. Zbytek dne měl štáb volno a začínala zábava, což vedlo ke stížnostem filmových odborářů, podle kterých měli filmaři raději jezdit domů ke svým rodinám.
Jana Boušková navíc během natáčení v květnu 1982 prožívala nejtěžší životní období, protože jí tragicky zahynul manžel, herec Petr Svojtka. Kolegové na place se k ní chovali neobyčejně ohleduplně a herečka později ocenila, že od celého štábu cítila velkou psychickou podporu.
Cenzura policistů a vykopaný hrob za lahev rumu
Představitel hlavní role Jiří Kodet narazil na kádrové profily tehdejšího režimu. Spisovatel Václav Erben si přál, aby herec ztvárnil Exnera i v dalších filmových adaptacích, ale funkcionáři ho v oblibě neměli. V oficiálním rejstříku měl výslovně napsáno, že smí dostávat jen malé a záporné role, takže si slavného detektiva zahrál pouze v tomto jediném snímku. Zásahem cenzury navíc utrpěla scéna, ve které příslušníci Veřejné bezpečnosti sečou louku kosami a hráběmi. Z filmu musela zmizet, protože prý sbor příliš zostuzovala.
Kromě politických překážek musel režisér řešit i praktické komplikace přímo v terénu. Den před natáčením pohřbu zjistil, že na opočenském hřbitově není vykopaný žádný hrob. Během noci proto zalarmoval kolegy ze štábu, kteří mu chybějící jámu ochotně připravili za jednu lahev rumu.
Vraha odhalila čepice už v úvodní scéně
Do finálního sestřihu proklouzla jedna poměrně zásadní nechtěná nápověda. Už v prvních vteřinách příběhu, kdy se pachatel skrývá ve tmě a čeká na oběť, je zřetelně vidět obrys jeho hlavy v takzvané rádiovce. Z celého hereckého obsazení přitom tuto čepici nosí pouze malíř Matějka, kterého ztvárnil Bohuslav Čáp. Pozorný divák tak odhalí identitu vraha mnohem dříve, než tvůrci zřejmě zamýšleli.
Úsměvná chyba se objevila také ve scéně z baru, kde kriminalista hledá doktora Hausera v podání Vladimíra Kratiny. Místní hudebník hraje na klávesy, v jednu chvíli však levou ruku zvedne, uchopí cigaretu a potáhne z ní. Basový doprovod přesto zní dál a dokonce plynule mění tóny, jako by klávesista oběma rukama stále aktivně hrál.
Kriminální snímek Smrt talentovaného ševce uvede TV Seznam v úterý 27. října od 20:10.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).