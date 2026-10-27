Po Jágrovi a Branišové se slehla zem. Hokejová legenda s partnerkou zmizeli na Floridu už podruhé za rok

Ráno běh podél pláže, šum vln a žádné pražské ulice. Tak popsala Branišová na svém Instagramu první dny podzimu, které tráví s Jágrem v pronajatém apartmánu na Floridě. Podle eXtra.cz jde konkrétně o Fort Lauderdale, přímořské město zhruba čtyřicet kilometrů severně od Miami. „Na Floridě jsme na měsíc,“ napsala Branišová. Jágr, který byl ještě nedávno k vidění na mejdanech a společenských akcích, se z českého dění potichu vytratil. Žádné oznámení, žádná tisková zpráva. Jen video z terasy a pár vět, ze kterých je patrné víc než pouhá dovolená.
Běh u oceánu, káva a práce na počítači
Den, jaký Branišová ukázala sledujícím, by mohl patřit komukoli, kdo pracuje na dálku a má štěstí na výhled. Ráno procházka nebo běh u oceánu, potom káva a snídaně. Následuje práce na počítači a běžné domácí povinnosti včetně úklidu apartmánu. Večeře venku, večer doma, před spaním kniha.
Sama přitom zdůraznila, že nejde o nekonečné válení na pláži. Pracovní režim jede dál, jen kulisy se změnily. Slunce ji podle vlastních slov nabíjí, šumění oceánu bere jako meditaci, miluje čerstvé mořské plody a pomalejší tempo života. A pak padla věta, která zní spíš jako plán než jako dojem: takový podzim by si nechala líbit každý rok.
O stěhování ale nepadlo ani slovo. Trvalý odchod do USA pár nepotvrdil a o svatbě či dětech podle eXtra.cz veřejně nemluví ani jeden z nich. Krizi vztahu nenaznačuje nic. Všechny dostupné stopy ukazují dvojici, která si spolu užívá měsíc daleko od Česka.
Třetí Florida za necelé dva roky
Když jsme poskládali dostupné zmínky do časové osy, vyšlo nám, že Florida se v životě páru vrací s nápadnou pravidelností. A pokaždé v trochu jiné podobě.
- Červen 2025: Jágr s Branišovou cestují do zámoří na finále Stanley Cupu mezi Floridou a Edmontonem. Spíš společensko-sportovní výlet než klidný pobyt.
- Duben 2026: Několik týdnů až měsíc na Floridě, sport a pláž. Super.cz 1. května citoval Branišovou, že se jí po měsíci nechce domů.
- 7. května 2026: Poslední dohledaný společný výskyt páru v českých médiích, módní přehlídka Zuzany Lešák Černé. Přátelská atmosféra, žádné náznaky dusna.
- Červenec 2026: Jágr je na festivalu v Karlových Varech sám. Branišová byla podle nejmenovaného zdroje Blesku v Londýně na kurzu, po kterém měla získat certifikát instruktorky pilates.
- Říjen 2026: Měsíc ve Fort Lauderdale, tentokrát s pracovním režimem a domácností.
Rozdíl mezi jarem a podzimem je podle nás klíčový. V dubnu šlo o dovolenou, ze které se Branišové nechtělo domů. Teď si na Floridu přenesli běžný život. Takhle vypadá spíš opakovaně testovaný životní rytmus než jednorázový únik za sluncem.
Zapadá to i do Jágrova kalendáře. Kladno podle ČTK zahájilo v srpnu letní přípravu bez něj, v předchozí sezoně nastoupil jen do šesti zápasů a kariéru přitom oficiálně neukončil. Méně ledu a méně veřejných akcí uvolňuje prostor pro něco, co u Jágra dlouho chybělo: klid a soukromí.
Kolik stojí měsíc ve Fort Lauderdale
Kolik pár za pobyt skutečně platí, nevíme. Nemusí jít o plnou cenu, mohou mít dlouhodobou sazbu nebo známé na místě. Pro představu jsme ale spočítali, kolik by podobný měsíc stál běžného cestovatele podle aktuálních tržních dat.
|Položka
|Orientační cena
|Krátkodobý pronájem ve Fort Lauderdale, průměr podle AirDNA
|asi 4 300 Kč za noc
|Studio / jedna ložnice / dvě ložnice (podle Chalet)
|2 900 / 3 200 / 5 250 Kč za noc
|30 nocí v apartmánu
|128 000 až 150 000 Kč
|Pro srovnání: 30 nocí v hotelu v Miami
|asi 194 000 Kč
|Zpáteční letenka z Prahy do Miami
|od 15 700 Kč, na poslední chvíli 19 000 až 27 000 Kč za osobu
K ubytování je třeba připočíst ještě úklid, místní poplatky a daně. Měsíc u oceánu pro dva tak snadno přesáhne dvě stě tisíc korun, a to bez jídla a auta. Jágrovi, dlouholeté sportovní hvězdě a majiteli klubu, to nejspíš velkou díru do rozpočtu neudělá. Pro běžnou rodinu je realističtější kratší termín nebo práce na dálku, jakou praktikuje Branišová.
Výběr Fort Lauderdale navíc dává smysl i ekonomicky. Apartmán tam vyjde citelně levněji než hotel v Miami a město je klidnější, méně turistické a přitom u stejného oceánu.
Florida, kde Jágr ve 44 letech vedl Panthers
Pro Branišovou je Florida místem, kde se cítí doma. Pro Jágra má ale ještě jednu vrstvu. V letech 2015 až 2017 hrál za Florida Panthers a sezona 2015/16 patří k nejpozoruhodnějším kapitolám jeho kariéry. Se 66 body v 79 zápasech byl nejproduktivnějším hráčem týmu, jak dodnes uvádějí klubové rekordy Panthers. Podle statistického rozboru NHL.com se ve 44 letech stal nejstarším hráčem v historii, který svůj tým vedl v produktivitě.
Fort Lauderdale navíc leží kousek od domácí arény Panthers. Jágr se tak vrací do míst, kde ho ještě před deseti lety lidé znali z ledu. Teď tam chodí na kávu.
Floridské zázemí není mezi českými celebritami nic neobvyklého. Diana Kobzanová s hokejistou Michaelem Frolíkem tam dlouho pobývali a narodily se tam obě jejich dcery, než se Frolíkova kariéra přesunula zpět do Evropy.
Přesné datum návratu pár nezveřejnil, při měsíčním pobytu by se měli vracet v listopadu. Kladno mezitím hraje dál, 15. listopadu ho čeká doma Třinec. Jestli se Jágr do té doby vrátí na tribunu, nebo bude ještě běhat podél oceánu, ukáže až další video z terasy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta