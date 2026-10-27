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Recept, který musí vyzkoušet každá zručná hospodyňka. Dýňové bochánky bude milovat celá rodina

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Dýňové bochánky mají jemnou střídku a lehce křupavý povrch. Základ tvoří husté neslazené pyré, studené máslo a koření, ve kterém vynikne skořice se zázvorem. Při přípravě se vyplatí hlídat především vlhkost dýně a teplotu těsta. Příliš řídké pyré nebo změklé máslo mohou výsledek změnit víc než zdobení hotového pečiva.
AI ilustrace dýňových bochánků. Obrázek není fotografií vlastní kuchařské zkoušky.

AI ilustrace dýňových bochánků. Obrázek není fotografií vlastní kuchařské zkoušky.

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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