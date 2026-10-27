Daridu odvezla sanitka a Hradec se bál nejhoršího. Diagnóza přinesla úlevu, ale o operaci se teprve rozhodne

V 77. minutě nedělního utkání s Jabloncem se Darida po souboji s Dominikem Hollým skácel na trávník a zůstal ležet. Pravé koleno, bolestivá grimasa, nosítka. Trenér David Horejš po zápase potvrdil, že kapitána odvezla sanitka do nemocnice, a v hradecké kabině se nemluvilo o ničem jiném než o křížném vazu. Podle informací deníku Sport a iSportu se ale nejčernější scénář nenaplnil. Darida má porušený postranní vaz a místo osmi měsíců mimo hru se počítá spíš s několika týdny. Cílem je zimní příprava. Definitivní tečka ale zatím chybí: o tom, zda kapitán půjde na operační sál, rozhodnou až další vyšetření.
Sedmasedmdesátá minuta, která vzala Hradci víc než zápas
Samotný moment nevypadal jako zákrok, po kterém by se měl soudit faul. Darida se s Hollým střetl kolenem a následně nešikovně dopadl. Jablonecký útočník Tomáš Čvančara podle iDNES v situaci neviděl nic zákeřného ani hrubý faul, spíš nešťastnou náhodu. Žádná kauza, jen smůla v nejhorší možné chvíli.
Hradec totiž dohrával zápas, ve kterém se mu nedařilo nic. Domácí prohráli 1:2, neproměnili několik šancí a o vyrovnání Umara je připravil videorozhodčí. Oficiální klubová reportáž mluví o nešťastném odpoledni. Ztráta kapitána z něj udělala odpoledne, na které se v Hradci jen tak nezapomene.
Po Daridově odchodu navíc Hradec dohrával oslabený nejen herně, ale i mentálně. Kdo sledoval utkání, viděl tým, který přišel o kompas.
Proč je postranní vaz výrazně lepší zpráva
Obava z křížného vazu nebyla přehnaná. Mechanismus zranění, otok i bolest odpovídaly scénáři, kterého se bojí každý fotbalista. Přetržený přední křížný vaz znamená rekonstrukci a dlouhou cestu zpátky. Podle systematického přehledu v časopise BMC Musculoskeletal Disorders se profesionální fotbalisté po rekonstrukci vracejí ke sportu v průměru za 261 dní, tedy zhruba za osm a tři čtvrtě měsíce. Pro třiatřicetiletého Daridu by to znamenalo konec sezony a návrat někdy v létě 2027.
Postranní vazy kolena jsou jiná kategorie. Americká odborná společnost pro rehabilitační medicínu v přehledu AAPM&R KnowledgeNow uvádí orientační dobu návratu podle stupně poškození:
|Stupeň poranění postranního vazu
|Orientační návrat ke sportu
|1. stupeň (lehké natažení)
|zhruba 10 dní
|2. stupeň (částečné natržení)
|zhruba 20 dní
|3. stupeň (úplné přetržení)
|zhruba 60 dní
|Pro srovnání: přetržený křížný vaz
|zhruba 261 dní
Do které kategorie Daridovo zranění spadá, zatím veřejně známo není. Zdroje mluví jen o „porušeném postranním vazu“, bez upřesnění stupně a bez určení, zda jde o vnitřní, nebo vnější vaz. I v nejhorší variantě ale rozdíl oproti původní obavě činí několik měsíců. To je ta úleva, kterou si Hradec v pondělí mohl dovolit.
Operace, nebo ortéza? Rozhodne až splasknutý otok
Ve hře zůstávají podle iSportu dvě cesty. Buď konzervativní léčba, nebo operativní revize s otevřením kloubu. Lékaři chtějí nejdřív počkat, až z kolena ustoupí otok, a teprve pak rozhodnout.
Čekání má medicínský smysl. Oteklé a bolavé koleno krátce po úrazu neumožňuje spolehlivě vyšetřit stabilitu kloubu a omezuje rozsah pohybu. Ortopedi navíc obecně nedoporučují operovat „podrážděné“ koleno hned po traumatu, protože hrozí větší ztuhlost a bolest po zákroku. Kloub se má nejdřív zklidnit.
Izolovaná poranění postranních vazů se v praxi často léčí bez operace: ortéza, tlumení otoku, postupné obnovování pohybu, posilování, rotoped, později běh a nakonec sportovní pohyby. K operaci se obvykle přistupuje u těžkých poranění s nestabilitou kolena, při kombinaci s dalším poškozením nebo když konzervativní léčba selže. Která varianta je u Daridy pravděpodobnější, z dostupných informací vyčíst nejde.
Klub zatím vlastní lékařskou zprávu nezveřejnil. Diagnóza i prognóza tak stojí na informacích deníku Sport.
Podzim bez kapitána: sedm zápasů do Vánoc
I v optimistické variantě „několika týdnů“ se Darida na hřiště v soutěžním zápase letos nejspíš nepodívá. Hradci zbývá do zimní přestávky nabitý program, jak ho uvádí oficiální rozpis FC Hradec Králové:
- 28. října: Prostějov (venku, osmifinále MOL Cupu)
- 1. listopadu: Mladá Boleslav (venku)
- 7. listopadu: Olomouc (doma)
- 22. listopadu: Slovácko (venku)
- 28. listopadu: Bohemians (doma)
- 6. prosince: Ostrava (venku)
- 12. prosince: Zbrojovka Brno (doma)
Pohárový Prostějov a ligovou Mladou Boleslav vynechá Darida prakticky jistě. Hanáci jsou přitom nepříjemný soupeř: do osmifinále se probojovali poprvé od sezony 1995/96 a cestou vyřadili prvoligovou Sigmu.
Tabulka zatím nepanikaří, ale ani neodpouští. Po dvanácti kolech je Hradec jedenáctý s patnácti body, bilancí čtyř výher, tří remíz a pěti porážek a skóre 11:15. Od Bohemians a Plzně ho dělí bod, na osmé Teplice ztrácí tři. Modelová predikce iSportu z 27. října mu přisuzuje nejpravděpodobněji deváté místo, 45procentní šanci na play-off o umístění, čtvrtinovou na skupinu o titul a 30procentní riziko skupiny o záchranu.
Jak citelně Darida chybí, ukázalo už září. Proti Teplicím musel kvůli zdravotním potížím střídat už ve 21. minutě a Hradec doma prohrál 0:2. Komentář online přenosu iSportu tehdy konstatoval, že hře bez něj chyběla finální myšlenka. Jeden poločas stačil k tomu, aby bylo vidět, kolik toho kapitán drží.
Horejš nenajde druhého Daridu. Musí ho rozdělit
Daridova hodnota se nedá shrnout do jednoho čísla, i když ta čísla jsou výmluvná. V minulé sezoně odehrál 2 764 minut, nejvíc ze všech hráčů v poli, dal jedenáct gólů, přidal pět asistencí a devětkrát byl vyhlášen hráčem utkání. Klub mu loni prodloužil smlouvu do roku 2028. K tomu 76 reprezentačních startů, osm gólů a tři evropské šampionáty. Bývalý kapitán národního týmu je v Hradci hráčem, přes kterého teče rozehrávka, tempo i autorita v kabině.
Proto podle nás nedává smysl hledat jeho přímou kopii. Taková v kádru není. Horejš bude muset Daridovu roli rozložit mezi víc hráčů:
- Samuel Dancák je nejlogičtější první volbou. S Daridou tvořil střed zálohy, který se podle iSportu dosud příliš neměnil, a v defenzivě drží čísla: 15 odebraných míčů, 8 zisků a 31 vyhraných z 52 soubojů. Přinese rovnováhu, ne kreativitu.
- Daniel Trubač je technickou a rozehrávkovou alternativou s podobným hodnocením, ale slabším objemem práce dozadu.
- Jakub Kučera nabízí důraz, zatím ovšem jen se 183 odehranými minutami a červenou kartou.
- Matěj Valenta má menší minutáž, Elion Neto podle iSportu řeší zdravotní problémy a odehrál jen 33 minut. Ondřej Mihálik je spíš ofenzivní varianta.
Dá se čekat, že Dancák převezme defenzivní polovinu Daridovy práce a Trubač tu tvořivou. Kapitánskou pásku a hlas na hřišti bude muset převzít někdo další. Pokud se to Horejšovi podaří rozdělit, Hradec podzim ustojí. Pokud bude čekat, že někdo zahraje „jako Darida“, zopakují se Teplice.
Pro Hradec je to bolestivá zpráva, ale ne zlomová. Rozdíl mezi postranním a křížným vazem je v tomto případě rozdílem mezi kapitánem, který možná nastoupí do lednové přípravy, a kapitánem, který by se vracel až s letním sluncem. První jarní kolo hraje Hradec 30. ledna v Plzni a právě k němu teď v klubu upínají zraky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner