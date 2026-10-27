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Na tichomořském atolu leží radioaktivní kopule složená z 358 dílů. Je to smutné dědictví minulosti

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Na odlehlém ostrově stojí stavba z 358 desek. Pod ní se ukrývá odkaz studené války, který dosud nikdo nevyřešil.
Na tichomořském atolu leží radioaktivní kopule složená z 358 dílů. Je to smutné dědictví minulosti

Na tichomořském atolu leží radioaktivní kopule složená z 358 dílů. Je to smutné dědictví minulosti

Zdroj: US Defense Special Weapons Agency, Volné dílo, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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