Mrtvice může udeřit bez bolesti. Několik nenápadných příznaků rozhoduje o životě i trvalých následcích

Cévní mozková příhoda, běžně označovaná jako mrtvice, vzniká při narušení zásobování mozku krví. Nejčastější příčinou je uzavření mozkové tepny krevní sraženinou, která zabrání přísunu kyslíku do postižené oblasti. V jiných případech dochází k prasknutí cévy a krvácení do mozku. Obě situace vyžadují bezodkladné vyšetření a liší se způsobem léčby. Nedostatek kyslíku totiž postupně poškozuje nervové buňky a může způsobit ochrnutí, poruchy řeči, ztrátu zraku nebo omezení soběstačnosti. Závažnost následků závisí mimo jiné na rozsahu poškození a rychlosti zahájení odborné péče.
Varovné signály odhalí jednoduchý test
Jedním z nejznámějších způsobů rozpoznání mrtvice je pravidlo BE FAST, které vychází z anglických názvů šesti důležitých ukazatelů. První dva upozorňují na náhlé problémy s rovnováhou a zrakem. Člověk může začít vrávorat, mít potíže s chůzí, vidět dvojitě nebo náhle přestat vidět na jedno oko. Dalším příznakem je pokles ústního koutku, který lze zpozorovat při pokusu o úsměv. Následuje slabost paže, kdy postižený nedokáže udržet obě ruce předpažené ve stejné výšce. Pátým signálem je porucha řeči, například nesrozumitelná výslovnost, neschopnost najít správná slova nebo porozumět jednoduché větě.
Poslední písmeno připomíná čas, který má při mrtvici zásadní význam. K přivolání pomoci přitom stačí jediný z uvedených příznaků. Nemusí se objevit všechny současně a jejich intenzita může být různá. Varováním je také náhlá necitlivost poloviny těla, neobvyklá zmatenost nebo prudká bolest hlavy bez zjevné příčiny. Zvláště nebezpečná může být náhle vzniklá mimořádně silná bolest, která někdy doprovází krvácení do mozku. Ani nepřítomnost bolesti však mrtvici nevylučuje.
Cesta do nemocnice vlastním autem může léčbu zdržet
Při podezření na mrtvici je nutné okamžitě zavolat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. Operátor potřebuje znát především příznaky, jejich začátek a místo, kde se postižený nachází. Důležité je také zapamatovat si okamžik, kdy byl člověk naposledy prokazatelně bez obtíží. Tato informace pomáhá neurologům při rozhodování o vhodné léčbě. Převoz vlastním automobilem se nedoporučuje, protože pacient potřebuje odborné zhodnocení stavu a dopravu na odpovídající specializované pracoviště. Záchranáři mohou navíc nemocnici předem upozornit, aby byl zdravotnický tým připraven na jeho příjezd.
Do příjezdu zdravotníků je vhodné postiženého uklidnit, zajistit mu bezpečnou polohu a sledovat jeho vědomí i dýchání. Neměl by dostávat jídlo ani pití, protože mrtvice může narušit polykání a způsobit vdechnutí potravy. Bez doporučení zdravotníků se nemají podávat ani léky, včetně aspirinu. Ten totiž může být nebezpečný v případě krvácení do mozku. Pokud se stav zhoršuje, je nutné řídit se pokyny operátora záchranné služby. Při bezvědomí a nepřítomnosti normálního dýchání je potřeba zahájit resuscitaci podle jeho instrukcí.
Moderní léčba dokáže obnovit průtok krve
U mrtvice způsobené ucpáním tepny mohou lékaři použít léčiva, která pomáhají rozpustit krevní sraženinu. Tento postup se nazývá trombolýza a standardně se využívá především během prvních čtyř a půl hodiny od začátku obtíží. U vybraných pacientů lze na základě specializovaného zobrazovacího vyšetření léčbu zahájit také později. Další možností je mechanické odstranění sraženiny prostřednictvím cévního katétru. Tento zákrok se označuje jako trombektomie a u vhodně vybraných pacientů může přicházet v úvahu až do 24 hodin. Rozhodující však není pouze uplynulý čas, ale také místo uzávěru, rozsah poškození mozku a výsledky vyšetření.
I krátkodobé obtíže mohou předcházet vážné mrtvici
Zvláštní pozornost si zaslouží příznaky, které během několika minut samovolně zmizí. Může jít o přechodnou ischemickou ataku, při které se prokrvení části mozku dočasně naruší. Člověk například na chvíli ztratí schopnost mluvit nebo přestane ovládat jednu ruku, následně se však cítí zcela zdravý. Právě zdánlivé uzdravení bývá důvodem, proč lidé lékařské vyšetření odkládají. Přechodná ischemická ataka přitom může předcházet závažnější cévní mozkové příhodě, někdy již během následujících hodin nebo dnů. Okamžité přivolání záchranné služby je proto nezbytné i tehdy, když potíže mezitím odezněly
cmp.cz, nzip.cz , stroke.org