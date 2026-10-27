Senioři nad 70 let mají za léky platit nejvýše 500 Kč ročně. Některé doplatky ale do limitu vůbec nespadají

Senioři nad 70 let dají za léky na předpis nejvýše 500 korun ročně. Jakmile tuto částku na započitatelných doplatcích překročí, další peníze už v lékárně neplatí. Systém eRecept částky hlídá automaticky a s každým lednem začíná počítat znovu. Podobný limit chrání také mladší penzisty nebo osoby se zdravotním postižením.
Úleva se aktivuje rovnou u pokladny
Dříve lidé platili v lékárně všechny částky a zdravotní pojišťovna jim po překročení ročního limitu posílala přeplatek složenkou. Od roku 2025 to už funguje jinak. Podle ministerstva zdravotnictví eviduje započitatelné doplatky systém eRecept a pacient přestane platit rovnou u pultu.
Lékárník při výdeji léků na obrazovce vidí, zda zákazník již dosáhl svého stropu. Pokud ano, celkový doplatek se okamžitě sníží. Nová praxe funguje jednotně po celé zemi bez ohledu na to, do jaké lékárny člověk zrovna přijde.
Částka se liší podle věku a postižení
Roční ochranný limit se vždy odvíjí od přesného věku pacienta a jeho případného zdravotního postižení. Pro běžného dospělého člověka v produktivním věku činí pět tisíc korun. U dětí a starších lidí je hranice výrazně nižší.
|Skupina pojištěnců
|
|Děti do 18 let
|1 000 Kč
|Dospělí do 65 let
|5 000 Kč
|Senioři od 65 do 69 let
|1 000 Kč
|Senioři nad 70 let
|500 Kč
|Osoby se zdravotním postižením
|500 Kč
Nejnižší sazba pro lidi ve druhém a třetím stupni invalidity naskakuje podle České správy sociálního zabezpečení automaticky. Úřady totiž data vzájemně sdílejí.
Do limitu spadá jen nejlevnější lék
Ochranný limit nepokrývá úplně všechny peníze, které člověk v lékárně nechá. Počítají se do něj pouze takzvané započitatelné doplatky za léky vydané na recept. Pokud se stejná účinná látka prodává od více výrobců, započte se vždy jen částka za tu nejlevnější dostupnou variantu.
Zákazník si může svobodně vybrat dražší lék, ovšem cenový rozdíl uhradí ze svého a k ročnímu limitu se mu částka nepřičte. Mimo ochranný strop zůstávají také volně prodejné přípravky, nejrůznější zdravotnické pomůcky a medikamenty bez úhrady od pojišťovny.
Nesrovnalosti řeší pojišťovna na žádost
Systém sice funguje automaticky, ale podle Všeobecné zdravotní pojišťovny mohou občas nastat nesrovnalosti ve výpočtech. Pacient v takové situaci podává žádost o přezkoumání. Čas na tuto reklamaci má od začátku ledna až do konce června následujícího roku.
Zdravotní pojišťovna následně prověří podklady dodané pacientem i data ze systému eRecept. Pokud zjistí pochybení, vyplatí rozdíl do 90 dnů od přijetí žádosti. Kdo během uplynulého roku změnil zdravotní pojišťovnu, obrací se vždy na tu instituci, u které byl evidován k poslednímu prosinci.
Konec složenek šetří miliony korun
Během roku 2025 dosáhlo na svůj ochranný limit téměř 1,4 milionu lidí. Podle publikovaných údajů za ně zdravotní pojišťovny doplatily lékárnám celkem 2,3 miliardy korun, což na každého takového pacienta dělá průměrnou částku zhruba 1650 korun.
Konec papírových složenek ulevil i samotným zdravotním pojišťovnám. „VZP jen za rok 2023 rozeslala zhruba milion poštovních poukázek s přeplatky za léky,“ uvedl k zavádění novinky ředitel odboru zdravotní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiří Mrázek. Tehdejší administrativní náklady podle něj přesahovaly 40 milionů korun ročně a část lidí si peníze na poště nevyzvedla.
Pro všechny pojištěnce platí částky vždy na jeden kalendářní rok. S každým prvním lednem se tak sčítání doplatků nuluje a začíná znovu od začátku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (vzp, sukl.gov, pozitivni-zpravy).