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Senioři nad 70 let mají za léky platit nejvýše 500 Kč ročně. Některé doplatky ale do limitu vůbec nespadají

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Senioři nad 70 let doplatí za léky na předpis maximálně 500 korun ročně. Systém lékáren částky hlídá automaticky a po překročení limitu už pacient neplatí.
Senioři nad 70 let mají za doplatky na léky platit nejvýše 500 Kč ročně.

Senioři nad 70 let mají za doplatky na léky platit nejvýše 500 Kč ročně.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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