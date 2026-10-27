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Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky

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Slovo „Aloha“ má více významů. Může znamenat dobrý den, ale také sbohem. V případě letu Aloha Airlines číslo 243 toto slovo pro jednu osobu bohužel znamenalo právě sbohem.
Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky

Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky

Zdroj: maximsamos / Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:30

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