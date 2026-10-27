Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádky

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Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Slovo „Aloha“ má více významů. Může znamenat dobrý den, ale také sbohem. V případě letu Aloha Airlines číslo 243 toto slovo pro jednu osobu bohužel znamenalo právě sbohem.
Nouzové přistání letu číslo 243 letecké společnosti Aloha Airlines se stalo osudným jednomu členu posádkyZdroj: maximsamos / Depositphotos
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 27.10.2026 17:30
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