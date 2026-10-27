Tyhle hrnky byly nejběžnějším nádobím v socialistickém Československu. Teď za ně sběratelé platí 3000 Kč

Možná ho máte dodnes na chalupě, v krabici na půdě nebo v poslední polici starého příborníku. Nejen hrnky, ale i hluboké talíře, mísy a kořenky s modrými plodíky patřily k obyčejnému československému domovu. Nikdo je tehdy nebral jako poklad. Byly prostě doma, jako vůně bábovky v neděli.
Dnes je ale situace jiná. Sběratelé se po starém českém porcelánu pídí a za správný kousek jsou ochotni zaplatit částky, které by vás při pohledu na obyčejný hrnek z kredence jistě překvapily.
Příběh dekoru: od první republiky až po dnešek
Možná vás překvapí, že modré třešně nejsou výmyslem socialistických 60. a 70. let. Jejich kořeny sahají hlouběji, na přelom 19. a 20. století a do slavné éry první republiky. O rozmach se postaraly severočeské manufaktury na Teplicku a Karlovarsku. Jména jako Krautzberger Teplitz, Eichwald, Ditmar-Urbach nebo Lesov dnes sběratelům rozbuší srdce.
Kouzlo spočívá v tradiční podglazurové technice s kobaltovým barvivem. Modrá je ukrytá pod glazurou, proto nevybledne ani po desetiletích mytí v dřezu. Právě díky tomu se do našich dnů dochovaly kousky, které vypadají, jako by je někdo vyndal z pece včera. Vzor žije dodnes. Vyrábějí ho tradiční české firmy jako Thun 1794 z Nové Role nebo Český porcelán Dubí. A právě tady se láme chleba: ne každý modrý hrnek je totiž poklad.
Jak poznat originál od běžného retro kousku
Klíč k hodnotě je stáří, stav a výrobce. Obyčejný samostatný hrnek z 60. až 80. let se v online bazarech obvykle pohybuje kolem 100 až 300 korun. Je to sice milá vzpomínka, ale ještě žádné jmění. Jiná liga začíná u předmětů z počátku 20. století a u kompletních souprav.
Pro sběratele jsou takové kusy malým svatým grálem, který se po generace schovával mezi kuchyňským nádobím.
- Otočte předmět dnem vzhůru a hledejte značku výrobce nebo razítko manufaktury.
- Zkontrolujte glazuru: síť drobných prasklinek a vlásenky snižují cenu, ale i tak mohou prozradit stáří.
- Zjistěte, zda nemáte celou sadu. Ucelená souprava vždy vydělá víc než jednotlivé kusy.
- Nečistěte agresivně. Šetrné umytí vlažnou vodou stačí, drhnutí může poškodit starý dekor.
Kolik to dnes stojí
Nový hrnek z dnešní produkce koupíte v obchodě zhruba za 150 až 300 korun. Zachovalá ucelená sada šesti hrnků nebo prvorepubliková souprava kořenek z první poloviny 20. století ale na aukčních portálech jako Aukro hravě dosáhne na 3 000 korun a vzácné kousky i výš.
Než tedy příště budete uklízet půdu nebo vyklízet chalupu, nic nevyhazujte hned. Vezměte starý hrnek do ruky, otočte ho a podívejte se na značku. Možná v něm najdete nejen vůni babiččiných prázdnin, ale i kus české historie, který si zaslouží místo na čestné polici. A vy? Máte doma modré třešně, nebo si je pamatujete z dětství?
Zdroje článku: Historie | Český porcelán Dubí, Do dneška z ní kdejaká šedesátnice pije čaj. Sběratelé za ní platí 2 500 Kč minimálně, Tohle kuchyňské vybavení po babičce je poklad: Prohledejte garáž, hledáte tyto 4 věci. Jste boháči?, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková