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Berberin, L-carnitin, glucomannan a další „zázraky na hubnutí“: co má aspoň nějaká data a co jen skvělý marketing

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Regál s doplňky na hubnutí umí člověku během pěti minut namluvit, že problém není jídlo, pohyb ani biologie, ale absence správné kapsle. Jenže některé látky skutečně vykazují malý efekt a jiné v kontrolovaných studiích téměř nic. Rozdíl je hlavně v tom slově malý.
Berberin, L-carnitin, glucomannan a další „zázraky na hubnutí“: co má aspoň nějaká data a co jen skvělý marketing

Berberin, L-carnitin, glucomannan a další „zázraky na hubnutí“: co má aspoň nějaká data a co jen skvělý marketing

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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