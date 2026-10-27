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Samotář z Přeloučska otevřel dveře cizím mužům a zaplatil za to životem. Ukradené cennosti pak prohráli v automatech

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Starý samotář z Přeloučska léta nikoho nepouštěl domů. Na jaře roku 1992 ale odemkl dveře trojici zlodějů. Cennosti po mrtvém obratem prohráli v automatech.
Samota na Přeloučsku

Samota na Přeloučsku

Zdroj: FOTO:MartinVeselka, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:28

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