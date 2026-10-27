Ztracené město Z přišlo o Benedicta Cumberbatche kvůli těhotné manželce. Tom Holland se koupal v řece s kajmany

Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima Ztracené město Z, FOTO: Amazon Studio / distr. FTV Prima
V dobrodružném dramatu Ztracené město Z z roku 2016 měl hlavní roli původně hrát Benedict Cumberbatch. Z natáčení ale odstoupil, protože jeho manželka otěhotněla a odmítla rodit uprostřed amazonského pralesa. Roli odmítl Brad Pitt i Benedict Cumberbatch
Britský badatel Percy Fawcett v podání Charlieho Hunnama se v roce 1906 poprvé vydává do Amazonie. S asistentem Henrym Costinem, kterého hraje Robert Pattinson, dostali za úkol zmapovat neznámé bolivijské území. Výprava bojuje s nemocemi, nedostatkem jídla i útoky domorodců. Fawcett v pralese objeví stopy neznámé vyspělé civilizace. V Anglii se mu vědci vysmějí, ale on se rozhodne bájné město za každou cenu najít.
Fawcetta měl původně ztvárnit Brad Pitt, ale kvůli náročnému půlročnímu natáčení v pralese si to rozmyslel a u filmu zůstal pouze jako producent. Roli po něm převzal Benedict Cumberbatch, který ovšem projekt také opustil, protože jeho těhotná žena nechtěla rodit v Amazonii, a navíc měl závazky u filmu Doctor Strange. Do hlavní role nakonec tvůrci obsadili Hunnama. Ten byl v době natáčení o 20 let mladší než skutečný Fawcett při své poslední výpravě.
Režisér Apokalypsy radil nikam nejezdit
Režisér James Gray před natáčením napsal Francisi Fordu Coppolovi a poprosil ho o radu ohledně práce v džungli. Tvůrce slavné Apokalypsy mu ve zprávě odpověděl dvěma slovy, aby nikam nejezdil.
Štáb se v Kolumbii potýkal s bleskovými záplavami, jedovatými hady i obrovským horkem. Hunnam se jednu noc vzbudil s pocitem, že má v uchu sbíječku. Zalezl mu do něj okřídlený brouk, který nemohl ven a neustále narážel do bubínku. Připojení k internetu fungovalo v pralese tak špatně, že herec celé týdny domů vůbec nevolal ani nepsal.
Hunnam i Pattinson během natáčení filmu zhubli 16 kilogramů, protože dostávali jen naprosté minimum jídla. Pattinson později vzpomínal, jak byli celý den potažení písečnými blechami nebo museli tlačit proti proudu dřevěný vor s koňmi na palubě. Režisér Gray jim i celému štábu vařil po večerech těstoviny.
Holland si zlomil nos a plaval s kajmany
Tom Holland si ve filmu zahrál Fawcettova syna Jacka. Kvůli nízkému věku mu vousy nerostly, maskéři mu proto museli knír lepit.
Během natáčení se herec jedno odpoledne koupal v řece s místními dětmi. Až následující den zjistil, že ve vodě žijí černí kajmani, kteří připomínají obří aligátory. V úplně poslední natáčecí den si Holland zlomil nos, když o přestávce udělal salto vzad.
Klasický filmový pás zachránil natáčení
Kameraman Darius Khondji točil celý snímek na 35milimetrový film, což rozpočet prodražilo o 750 000 dolarů. Vyžadovalo to složitou logistiku. Tvůrci museli naučit místního pracovníka v Bogotě zakládat film do kamery, načež se natočený materiál posílal v kartonových krabicích práškovacím letadlem třikrát denně do laboratoře.
Mechanický postup se nakonec ukázal jako nejlepší řešení. Všudypřítomná vlhkost totiž zničila Grayův počítač, který už nešel zapnout. Režisér později poznamenal, že kdyby spoléhali pouze na digitální technologii, stroje by v pralese s velkou pravděpodobností zcela selhaly.
Zmenšená hlava a lodě bez pohonu
Ve scéně v čase 1:14:45 visí zmenšená lidská hlava. Jde o skutečný zvyk jihoamerických domorodých kmenů, jejichž válečníci po zabití nepřítele stáhli z jeho hlavy kůži a po týdnu vaření a sušení ji zmenšili na velikost pěsti.
Ve filmu se objevilo také několik chyb. Fawcettovy výpravy míří proti proudu řeky Rio Verde, ale lodě a vory ve filmu často plují proti proudu samy, aniž by kdokoli z posádky pádloval nebo používal motor. V bitevní scéně z první světové války z roku 1916 si zase jeden z vojáků dává do úst cigaretu s bílým filtrem. Cigarety s filtrem se přitom začaly vyrábět až v roce 1925. Další nepřesnost se týká postavy Henryho Costina, který má v zákopech plnovous. Britští vojáci měli nošení plnovousů zakázané.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).