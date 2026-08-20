Češi pořizují levné spotřebiče z Číny. Vůbec neví, že si tím koledují o problémy a může je to stát klidně 250 000 Kč

Nákup na Temu vypadá jako jasná výhra. Rychlovarná konvice za pár korun, fén za cenu jedné kávy, nabíječka skoro zadarmo. U levných spotřebičů z čínských tržišť se ale ta pravá cena občas ukáže až později. A umí být mnohem vyšší než to, co jste ušetřili.
Spotřebiče, které muselo Temu stáhnout z prodeje
Že nejde o strašení, ukazuje letošní vlna stažených výrobků. Temu muselo z nabídky rychle odstranit hned několik domácích spotřebičů poté, co u nich testy odhalily vážné konstrukční vady. Šlo o běžné věci do každé domácnosti: žehličky na vlasy, fény, napařovací žehličky a vařiče vajec.
Závady přitom nebyly kosmetické. U jedné žehličky na vlasy chyběla dostatečná izolace a napájecí kabel byl vadný, takže hrozil zásah elektrickým proudem. Fén se kvůli chybě v konstrukci přehříval a začínal kouřit, což je přímá cesta k požáru. Vařič vajec měl špatné uzemnění a mohl zkratovat. Na nebezpečné kusy upozornila německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest a Temu následně doporučilo, aby je lidé přestali používat a požádali o vrácení peněz.
Přečtěte si také: Konec klasickým bojlerům. Češi objevili nový způsob ohřevu vody, který je až o 70 % úspornější Sedm z deseti výrobků propadlo v testech
Stažené spotřebiče jsou přitom jen špičkou ledovce. Mezinárodní síť spotřebitelských organizací ICRT loni náhodně nakoupila 162 výrobků z Temu a Sheinu a pořádně je proklepla. U 112 z nich, tedy skoro sedmi kusů z deseti, našla jedno nebo více porušení bezpečnostních pravidel. U každého čtvrtého šlo o tak závažnou chybu, že se výrobek dá označit za potenciálně nebezpečný.
Zvlášť špatně dopadla elektronika. Ze všech 54 prověřovaných USB nabíječek obstály před bezpečnostními normami pouhé dvě. Některé kusy se při běžném provozu rozpalovaly nad povolený limit, až k 88 stupňům, a k tomu se přidávala poddimenzovaná izolace nebo úplně scházelo povinné značení. Přesně takový kus se rozpálí, propálí izolaci a zapálí nábytek nebo záclonu.
Když levný spotřebič zapálí byt
Tady se dostáváme k té skryté ceně. Hasičský záchranný sbor přímo upozorňuje, že u levného zboží neznámého původu bez potřebných certifikátů výrazně stoupá pravděpodobnost zkratu a následného vzplanutí. V českých domácnostech vzplanulo v roce 2025 celkem 3 588 požárů, nejvíce za celou uplynulou dekádu. Jednapadesát lidí je nepřežilo a celková škoda přesáhla miliardu korun. Na jednotlivce je to tak více než 250 000 korun.
Přečtěte si také: Ani žaluzie, ani rolety. Češi přišli na geniální způsob, jak zabránit vniku slunce do domu. Teplota se drží až o 8 °C níže Požárů v českých domácnostech bylo v roce 2025 nejvíc za celou dekádu a průměrná škoda na jeden případ přesáhla čtvrt milionu korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když si to rozpočítáte na jeden případ, vyjde průměrná škoda na víc než čtvrt milionu korun. Stačí jediná vadná nabíječka nechaná přes noc v zásuvce a z úspory pár set korun je rázem účet na statisíce.
Pojišťovna nemusí zaplatit ani korunu
Řada lidí spoléhá, že má pojištěnou domácnost. Jenže pojistka není bianko šek. Když porušíte povinnost ze smlouvy a to porušení podstatně přispěje ke vzniku škody, má pojišťovna právo plnění snížit úměrně tomu, jak moc k události přispělo. Odmítnout výplatu celou může jen ve vymezených případech, hlavně při úmyslu nebo při výluce sjednané ve smlouvě.
Pokud tedy požár způsobí spotřebič, u kterého se o riziku vědělo, nebo u kterého pojistné podmínky žádají revizi a ta chybí, část škody zaplatíte ze svého. V praxi se tak část z toho čtvrt milionu, o kterém byla řeč, klidně přesune z účtu pojišťovny na váš. Se zkrácenou výplatou se přitom dá bojovat, můžete žádat o přezkum rozhodnutí a obrátit se na finančního arbitra.
Přečtěte si také: Ani klimatizace, ani bojler. Tenhle 1 spotřebič žere Čechům v létě nejvíc energie a většina to úplně přehlíží Jak nakupovat, abyste zbytečně neriskovali
Obcházet levné tržiště kvůli tomu nemusíte, jen se u elektra vyplatí zpozornět. Hasiči i spotřebitelské organizace radí totéž: kupovat od prověřených prodejců a neřídit se jen cenou.
U každého přístroje se dá zkontrolovat pár věcí:
hledejte značku CE a čitelné označení výrobce; k výrobku by měl patřit český nebo aspoň srozumitelný návod; spotřebič by neměl zapáchat spáleninou nebo mít viklající se části; levné nabíječky a malé spotřebiče nenechávejte běžet bez dozoru, hlavně ne přes noc; protože nebezpečnější než plameny bývá kouř, hodí se do domácnosti hlásič požáru za pár set korun, který vás včas vzbudí.
Konkrétní stažené modely i s jejich identifikačními čísly najdete ve zdrojích pod článkem.
Přečtěte si také: Elektrikář varuje Čechy: než pojedete na dovolenou, nevypínejte spotřebiče. Riskujete tím vyřazený alarm i zkažené potraviny
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39879-temu-shein-bezpecnostni-normy, https://hzscr.gov.cz/clanek/pozaru-v-domacnostech-loni-pribylo-skody-prekonaly-miliardu-korun.aspx, https://www.fintag.cz/2026/04/15/pozaru-v-bytech-a-domech-pribyva-temer-dvojnasobne-stouplo-plneni/, https://dostupnyadvokat.cz/blog/pojistne-plneni, https://www.e15.cz/finexpert/servis/varovani-pred-nakupy-z-temu-tyto-spotrebice-vam-mohou-zapalit-byt-nemate-je-doma-1432976
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!