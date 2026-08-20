Sodovkové palačinky plněné tvarohem: Jsou jemné a pružné podle osvědčeného receptu

Od dětství jsem měla zažité, že do Hlavně, když je dělám pro svoje 4 vnoučátka. palačinek patří mléko. Dlouho jsem to ani neřešila. Pak jsem jednou sáhla po sodovce místo mléka a výsledek mě překvapil víc, než bych čekala. Těsto bylo lehčí, na pánvi se rozlévalo bez odporu a hotové palačinky zůstaly jemné, tenké a pružné. Tentokrát je plním sladkým tvarohem, nahoru přijde trochu marmelády nebo několik jahod. U nás mizí z talíře rychle.
Palačinky mají jednu zvláštnost: jsou obyčejné až dost, a právě na nich je vidět i drobný rozdíl. Místo mléka použiju perlivou vodu, do těsta přijde lžíce rozpuštěného másla, špetka soli a trochu , hlavně kvůli barvě. Těsto pak nepůsobí těžce, po pánvi se rozlévá snadno a drží tvar i ve chvíli, kdy ho rozlijete skoro do krajů. kurkumy
Můj tip: Tvaroh si rozmíchám předem dohladka a nechám ho chvíli stát. Cukr se mezitím lépe rozpustí a náplň není hrudkovitá. Když mám ve skleničce od marmelády ještě trochu zbytků na dně, přidám je do tvarohu. Nic se nevyhazuje a výsledek je navíc o něco lepší. Sodovka v palačinkách dělá víc, než se zdá
U nás se
palačinkové těsto dělávalo hlavně s mlékem. Varianta se sodovkou má ale jednu praktickou přednost: těsto působí lehčeji a na pánvi se rozprostře do tenké vrstvy téměř samo. V domácích receptech se objevuje pořád stejné jádro – vejce, mouka, sůl, trochu cukru a perlivá voda. Někdo přidává olej, já dávám raději máslo. Chuť je pak plnější. Recept na jemné palačinky se sodovkou plněné tvarohem
Domácí verze pro chvíle, kdy je potřeba něco sladkého ke kávě nebo k večernímu čaji. Těsto je bez mléka, ale na výsledku to poznat není. Spíš naopak.
Doba přípravy: 20 minut Doba smažení: 20 minut Počet porcí: 8 až 10 palačinek Ingredience pro přípravu 200 g hladké mouky 2 vejce 300 ml sodovky nebo perlivé vody bez příchutě 1 lžíce rozpuštěného másla 1 lžíce cukru 1 špetka soli 1 špetka kurkumy 250 g měkkého tvarohu 2 až 3 lžíce moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 2 lžíce zakysané smetany nebo bílého jogurtu 3 až 4 lžíce marmelády podle chuti hrst jahod na ozdobení trochu másla nebo oleje na pánev Postup přípravy palačinek s tvarohem a z těsta s perlivou vodou
1. Do mísy vyklepněte
vejce, přidejte cukr, sůl a špetku kurkumy. Krátce prošlehejte metličkou, jen aby se všechno spojilo. Základ těsta je hotový během chvíle.
2. Přisypte
hladkou mouku a po částech přilévejte sodovku. Míchejte, dokud těsto nebude hladké a bez hrudek. Nakonec vmíchejte rozpuštěné máslo.
3. Těsto nechte
5 až 10 minut odpočívat. Není to dlouho, ale poznat je to. Mouka se stihne nasáknout a těsto se pak na pánvi nechová zbytečně divoce. Mezitím připravte náplň
4.
Tvaroh rozmíchejte s moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem a zakysanou smetanou nebo jogurtem. Má být jemná, roztíratelná, ne řídká.
5. Rozehřejte pánev a lehce ji potřete
máslem nebo olejem. Naběračkou nalijte tenkou vrstvu těsta a krouživým pohybem ji rozlijte po celé ploše.
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6. Palačinku smažte z první strany zhruba
1 minutu, až okraje začnou lehce zlátnout. Pak ji obraťte a z druhé strany ji dopečte ještě asi 30 až 40 sekund.
7. Stejně pokračujte i u dalších palačinek. Hotové kusy skládám na talíř na sebe a přikrývám je čistou utěrkou, aby neosychaly a zůstaly vláčné.
8. Každou palačinku potřete vrstvou
sladkého tvarohu. Kdo chce, může doprostřed přidat i trochu marmelády. Mně sedí jahodová nebo meruňková.
9. Palačinky zabalte do ruličky nebo přehněte na trojúhelníky. Navrch dejte pár kousků
jahod, případně lehce pocukrujte.
10. Podávejte ještě mírně teplé, nejlépe s hrnkem
čaje nebo ke kávě. Když něco zbyde, dejte je do lednice a snězte do druhého dne. Studené chutnají taky dobře, jen je před podáváním nechávám chvíli dojít při pokojové teplotě. Foto: Cooky.cz, Palačinky naplněné tvarohem a džemem. Tipy redakce na závěr Když se vám zdá těsto moc husté, přilijte ještě 1 až 2 lžíce sodovky. Každá mouka saje trochu jinak. Na příliš rozpálené pánvi se palačinky rychle trhají nebo zbytečně tmavnou. Střední plamen je tady jistější volba. Do tvarohu můžete přidat trochu citronové kůry nebo hrst rozinek, pokud chcete chuť posunout o kus dál. Jestli chcete palačinky připravit předem, naskládejte je po usmažení mezi vrstvy s kouskem pečicího papíru. Nepřilepí se k sobě a plnit je můžete až těsně před podáváním. Když je pak krátce nahřejete na pánvi nebo v troubě, chutnají skoro jako čerstvé.
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