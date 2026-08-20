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Sodovkové palačinky plněné tvarohem: Jsou jemné a pružné podle osvědčeného receptu

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Když chci doma udělat palačinky a nechce se mi otevírat mléko, sáhnu po sodovce. Těsto je díky ní lehké, palačinky se hezky rozlévají po pánvi a po usmažení zůstávají jemné a pružné. Do těchto dávám sladký tvaroh a nahoře klidně trochu marmelády nebo pár jahod, přesně jak to máme doma nejradši k odpolednímu čaji.
Obrázek k receptu s názvem Jinak už je nedělám: Palačinky se sodovkou plněné tvarohem jsou jemnější, nadýchanější a krásně pružné

Obrázek k receptu s názvem Jinak už je nedělám: Palačinky se sodovkou plněné tvarohem jsou jemnější, nadýchanější a krásně pružné

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jinak už je nedělám: Palačinky se sodovkou plněné tvarohem jsou jemnější, nadýchanější a krásně pružné
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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