Vědomostní test o oblíbených pohádkách: 3 indicie vám musí stačit k rozpoznání každého z 10 filmů

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky pohádek. Vaším úkolem bude poznat slavné příběhy jen podle tří krátkých nápověd. Zvládnete to?
Pohádky provázejí lidstvo už po staletí. Mnohé z nich se původně šířily ústním podáním a vypravěči je postupně přizpůsobovali svému prostředí i posluchačům. K jejich zachování v písemné podobě výrazně přispěli například bratři Grimmové, kteří svou první sbírku pohádek vydali v letech 1812 a 1815. Ještě před nimi sepsal řadu známých příběhů Charles Perrault a později svět pohádek obohatil také Hans Christian Andersen. Kořeny některých pohádkových motivů přitom sahají hluboko do minulosti a objevují se v různých kulturách. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, v němž musíte pohádky poznat podle tří indicií.
České pohádky nejsou jen dětská podívaná
České děti si samozřejmě oblíbily i domácí pohádkovou tradici. Příběhy o princeznách, čertech, dracích nebo kouzelných bytostech se postupně přesunuly z knih také na televizní obrazovky. Mezi stálice oblíbených pohádek, na kterých vyrostly generace dětí patří například Tři oříšky pro Popelku, Pyšná princezna, S čerty nejsou žerty nebo Princezna se zlatou hvězdou. Právě Vánoce jsou časem, kdy se před televizí sejde celá rodina a znovu sleduje oblíbené příběhy od vnoučat až po prababičku.
A proč děti pohádky tolik milují? Nabízejí jim svět, ve kterém je možné téměř všechno. Obyčejný člověk tu může porazit zlého krále, zvíře může promluvit a zakletá princezna se může po letech probudit. Zároveň ale pohádky často pracují srozumitelným způsobem s emocemi, strachem, odvahou, přátelstvím a rozdílem mezi dobrem a zlem.
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Čtení pohádek navíc podporuje rozvoj jazyka, představivosti a pozornosti a může posilovat vztah mezi dítětem a dospělým. A tak může být následující kvíz skvělou zábavou pro celou rodinu. Zkuste si nejprve jednotlivé pohádky tipnout pouze podle tří indicií a teprve potom se podívejte na možnosti. Některé budou jasné na první dobrou, jiné vás možná potrápí.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČeskáTelevize, Pohádky
Tento příspěvek Vědomostní test o oblíbených pohádkách: 3 indicie musí stačit k rozpoznání každého z 10 filmů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.