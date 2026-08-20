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Češi spoří špatně na důchod. V penzi pak mají klidně o 1 milion korun méně než ti, kteří to udělají správně

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Penzijní spoření má v Česku skoro čtyři miliony lidí a většina z […]
Češi spoří špatně na důchod. V penzi pak mají klidně o 1 milion korun méně než ti, kteří to udělají správně

Češi spoří špatně na důchod. V penzi pak mají klidně o 1 milion korun méně než ti, kteří to udělají správně

Zdroj: Spotřebitelov.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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