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Bábovka bez katastrofy: 8 triků, aby byla vláčná, nespadla a šla vyklopit

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Bábovka je ten typ moučníku, u kterého recept vypadá téměř směšně jednoduše – dokud nevytáhneš z trouby suchý prstenec, půlka nezůstane ve formě nebo se prostředek elegantně propadne. Dobrá zpráva: většina bábovkových katastrof není osud. Rozhoduje pár technických detailů, které se dají pohlídat ještě před zapnutím trouby.
Bábovka bez katastrofy: 8 triků, aby byla vláčná, nespadla a šla vyklopit

Bábovka bez katastrofy: 8 triků, aby byla vláčná, nespadla a šla vyklopit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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