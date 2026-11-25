Škrty za sto milionů, přesto chtěl šéf KRNAPu do Karibiku
Přestože Správa Krkonošského národního parku může přijít až o sto milionů korun, její ředitel Petr Moravec plánoval služební cestu do Karibiku. Kolegové mu v tom nakonec zabránili, ale případ ukazuje, jak snadno se v době úsporných opatření může dostat do střetu symbolika veřejné odpovědnosti a skutečné chování vedení státní instituce.
Maďarsko se otvírá Ukrajině
Maďarský premiér Péter Magyar poprvé přijel na Ukrajinu a setkal se s Volodymyrem Zelenským v Zakarpatí, kde žije početná maďarská menšina. Jeho cesta a slova odsuzující ruskou agresi představují výrazný posun vůči dosavadní linii Viktora Orbána, i když Maďarsko nadále odmítá dodávky zbraní a zrychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie.
ODS a TOP 09 zůstávají samostatné
V české pravicové politice se znovu otevírá otázka, zda mají ODS a TOP 09 zůstat samostatné, nebo se spojit. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel sloučení odmítá a tvrdí, že žádná jednání neprobíhají ani neproběhnou; jeho reakce zároveň naznačuje, že otázka jednoty pravice zůstává politicky citlivá i v době, kdy se strany snaží najít společnou řeč.
Červená středa pro pronásledované věřící
Červeně nasvícené kostely, synagogy, modlitebny i veřejné budovy dnes připomínají lidi pronásledované pro svou víru. Akce nazvaná „Červená středa“ přenáší do veřejného prostoru téma, které se obvykle řeší v úzkých komunitách, a připomíná, že náboženská svoboda zůstává živým problémem i v současné Evropě.
Kozuba připravil jeho skeč o Slavíka
o účast na letošním Českém slavíkovi poté, co vyvolal kontroverzi vtipem o dětech se speciálními potřebami. Jeho případ ukazuje, jak rychle se dnes veřejná reakce na humor mění v konkrétní důsledky, a zároveň otevírá otázku hranic, za nimiž už vtip přestává být jen vtipem.
18 a půl minuty, které zmizely
Z nahrávky bývalého amerického prezidenta Richarda Nixona zmizelo 18 a půl minuty a technici našli stopy mazání, viníka však neidentifikovali. Příběh připomíná, jak moc může podoba jediného záznamu ovlivnit důvěru v politické vedení, a proč se o něm diskutuje dodnes.
Eutanazie a hranice svobody
Diskuse o eutanazii v Česku se vrací k základní otázce: do jaké míry je rozhodnutí vážně nemocného člověka skutečně svobodné, pokud ho provází strach, osamělost nebo závislost na pomoci druhých. Téma propojuje osobní svobodu, ochranu života a odpovědnost společnosti vůči zranitelným lidem.
Datacentra a hranice elektřiny
spotřeba datacenter pro umělou inteligenci do roku 2030 vzrůst na dvojnásobek a 93 obřích center může potřebovat výkon srovnatelný s celou Velkou Británií. Rostoucí nároky na elektřinu tak už nejsou jen problém technologických gigantů, ale i energetických sítí a celých států.
Jedny značky na obalech i kontejnerech
Nové evropské značení má usnadnit třídění odpadu tím, že na obalech i kontejnerech budou stejné symboly materiálů. Česko může dál sbírat několik materiálů společně, ale změna přinese jiný harmonogram pro obaly a jiný pro kontejnery, což se může dotknout každodenní praxe milionů domácností.
Den, který začínal u škrtů a drahých služebních cest v jedné státní instituci, se postupně rozvinul do otázek, které sahají od mezinárodní politiky až po způsob, jakým budeme za pár let třídit odpad. Mezi nimi zůstává prostor i pro příběhy, které nás připomínají, že svět se nemění jen ve velkých číslech, ale i v malých rozhodnutích.