Íránská zpěvačka Parastoo Ahmadíová (29) a čtyři její spolupracovníci dostali v pondělí 23. listopadu každý 74 ran bičem. Trest byl podle advokáta Mostafy Nílího vykonán na státním zastupitelství ve městě Kom, kam se odsouzení dostavili po potvrzení rozsudku odvolacím soudem. Informaci zveřejnil íránský server Emtedad a následně ji převzala agentura Reuters i zahraniční lidskoprávní organizace.
Vedle zpěvačky byli potrestáni hudebníci Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri a Amirali Pirnia a člen produkčního týmu Mohsen Lashkari. Všichni se podíleli na přípravě koncertu, který se uskutečnil v prosinci 2024 a jehož zveřejnění vedlo k zahájení trestního řízení. Podle soudu se skupina provinila narušením veřejné mravnosti prostřednictvím výroby a šíření údajně nemravného obsahu na internetu.
Koncert bez diváků sledovaly miliony lidí
Vystoupení se konalo 11. prosince 2024 v historickém karavanseráji Dejre Gačín nedaleko města Kom, přibližně jižně od Teheránu. Ahmadíová při něm zpívala v dlouhých černých šatech s odhalenými rameny a bez šátku, který musí ženy podle íránských pravidel na veřejnosti nosit. Doprovázeli ji mužští hudebníci, zatímco v samotném prostoru nebyli žádní diváci.
Zpěvačka vystoupení označila za pomyslný koncert. Záznam zveřejnila na svém kanálu YouTube, kde postupně získal více než tři miliony zhlédnutí. Přestože se hudební večer uskutečnil bez přítomnosti publika, prostřednictvím internetu oslovil široké množství posluchačů. Íránské úřady krátce po zveřejnění videa zahájily vyšetřování a zpěvačku spolu s dalšími hudebníky zadržely. Později byli propuštěni na kauci.
Právě veřejné vystupování žen patří v Íránu k přísně regulovaným oblastem. Vedle povinného zahalování vlasů čelí zpěvačky také omezením samostatného zpěvu před veřejností. Ahmadíová přitom zveřejnila profesionálně připravené hudební vystoupení, které bylo dostupné komukoliv s přístupem na internet.
Soud zakázal také vystupování a cestování
První rozsudek padl v červnu 2026, kdy soud odsoudil Ahmadíovou a dalších osm lidí zapojených do přípravy koncertu. Kromě 74 ran bičem jim uložil dvouletý zákaz umělecké činnosti a zákaz vycestování z Íránu. Odvolací soud následně v září potvrdil napadené rozsudky a případ byl předán k výkonu trestu.
Podle dostupných zpráv bylo bičování vykonáno u pěti odsouzených. O případném výkonu trestu u zbývajících čtyř osob zatím nejsou potvrzené informace. Íránské úřady se na dotaz agentury Reuters bezprostředně nevyjádřily. Zpráva o vykonání trestu tak vychází především z informací sdělených advokátem a zveřejněných místními médii.
Používání tělesných trestů dlouhodobě kritizují lidskoprávní organizace, které bičování považují za kruté a ponižující zacházení odporující mezinárodním závazkům. Případ Ahmadíové zároveň připomíná pokračující spory o postavení žen v Íránu. Ty zesílily zejména po smrti dvaadvacetileté Mahsy Amíníové v září 2022, která zemřela po zadržení kvůli údajnému porušení pravidel o zahalování.
Přestože se od tehdejších protestů stále více íránských žen objevuje na veřejnosti bez šátku, příslušná omezení zůstávají v platnosti. Ahmadíová a její spolupracovníci tak kromě vykonaného tělesného trestu nadále čelí omezením, která zasahují do jejich možnosti pracovat v hudebním průmyslu i vycestovat ze země.
Zdroje Iran International, The National