Nahrávka existovala. Obsah rozhovoru nikoli
Dne 21. listopadu 1973 se americká veřejnost dozvěděla o zvláštní závadě. Na jedné z požadovaných prezidentských magnetofonových pásek chybělo přibližně osmnáct a půl minuty srozumitelného rozhovoru. Místo hlasů bylo slyšet hučení a šum. Záznam pocházel z 20. června 1972, pouhé tři dny po vloupání do sídla Demokratické strany v komplexu Watergate. Richard Nixon tehdy hovořil se svým nejbližším spolupracovníkem H. R. Haldemanem.
Problém nebyl jen v délce přerušení. Haldemanovy poznámky naznačovaly, že právě tato část rozhovoru se týkala následků vloupání a možné reakce Bílého domu. Vyšetřování proto nemohlo mezeru považovat za nevinný výpadek hudebního pořadu nebo soukromé konverzace. Šlo o část záznamu, která mohla mít mimořádný důkazní význam.
Proč prezident vůbec všechno nahrával
Nixonův Bílý dům používal automatický nahrávací systém, jehož existenci se veřejnost dozvěděla během vyšetřování v roce 1973. Mikrofony a magnetofony měly zachycovat rozhovory prezidenta a jeho spolupracovníků. V prezidentské kanceláři tak vznikal archiv, který mohl sloužit jako paměť rozhodování, ale zároveň představoval nebezpečný zdroj důkazů proti vlastnímu uživateli.
Jak se rozkrývaly pokusy zakrýt odpovědnost za Watergate, vyšetřovatelé usilovali o získání příslušných pásek. Prezident se jejich předání bránil a argumentoval mimo jiné ochranou výkonu své funkce. Spor vyústil v ústavní konflikt. Proti sobě stály pravomoc prezidenta, požadavky justice a právo veřejnosti zjistit, zda nejvyšší úřad nebránil vyšetřování trestného činu.
O osmnácti minutách rozhodovaly i fyzikální stopy
Magnetofonový pásek umožňuje zvuk nejen přehrát, ale také přepsat novým magnetickým záznamem. Jestli někdo část původního rozhovoru smazal nebo překryl, mohou na nosiči zůstat měřitelné změny. Proto se do případu zapojili odborníci na akustiku a záznamovou techniku. Posuzovali průběh šumu, fyzikální povahu zásahů a možnost, že by chybějící slova šlo obnovit.
Expertní vyšetřování dospělo k závěru, že mezera nevznikla jedním jednoduchým náhodným úkonem: na pásku byly zjištěny stopy opakovaných zásahů. To však samo o sobě neurčuje, kdo je provedl ani zda každý zásah měl stejný motiv. V populárním vyprávění se proto často směšují dva různé závěry: technicky podložené poznání, že se záznamem bylo manipulováno, a mnohem obtížnější tvrzení, kdo za to konkrétně odpovídá.
Vysvětlení sekretářky a nevyřešená otázka
Nixonova sekretářka Rose Mary Woodsová popsala situaci, v níž při přepisu údajně omylem aktivovala nahrávání. Její vysvětlení se stalo známým i díky rekonstrukci nepohodlné pozice u stolu, v níž měla současně obsluhovat telefon a přístroj. Experti však nedokázali jejím popisem vysvětlit celé přerušení. Z toho ještě neplyne, že lze automaticky označit konkrétního jiného člověka za pachatele. Otázka úplné odpovědnosti zůstává nezodpovězená.
O kauze se dodnes diskutuje také proto, že záznam z 20. června spadal do časového úseku, kdy se prezident poprvé radil o dopadech vloupání. Existovaly jiné nahrávky a dokumenty, které později ukázaly rozsah snahy o utajování, ale chybějící část této konkrétní konverzace už nelze jednoduše doplnit z pozdějších výpovědí nebo poznámek.
Větší příběh než jedna poškozená páska
Watergate neskončila tím, že se podařilo vyřešit osmnáctiminutové hučení. Rozhodující se stal širší soubor důkazů, spor o vydání pásek a nakonec prezidentova rezignace 9. srpna 1974. Přesto se právě mezera na záznamu proměnila v trvalý symbol aféry. Připomíná, že důkaz může být důležitý i tím, co v něm chybí, a že kvalitní vyšetřování musí přesně rozlišovat mezi tím, co lze změřit, a tím, co lze o lidském úmyslu pouze usuzovat.
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Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. National Archives – Watergate and the Constitution: Chronology [2], U.S. National Archives – Records on Presidential Tapes [3], U.S. Department of Justice – Watergate Special Prosecution Force, memorandum of June 6, 1975 [4]. img ai generated