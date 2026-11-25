Pár řádků na sociální síti, žádná tisková konference, žádné oznámení organizace. Ilia Topuria, 29letý španělsko-gruzínský bojovník lehké váhy (do 70 kg) v UFC, největší světové MMA organizaci, s bilancí 17-1, rozepsal pořadí turnaje, který zatím nikdo nevypsal: nahoru sebe a Paddyho Pimbletta, o patro níž úřadujícího šampiona Justina Gaethjeho a úplně dolů Conora McGregora. Přitom je to právě Topuria, kdo v červnu o titul přišel. Nápad na společnou sezonu reality show The Ultimate Fighter, zkráceně TUF, navíc nevymyslel on. Redakce MMAmag ověřila znění příspěvku ve dvou shodných přepisech amerických médií a porovnala ho s tím, co týž bojovník k témuž tématu říkal o dva týdny dřív.
Příspěvek, ve kterém poslal McGregora na prelims
Text zveřejnil Topuria 23. listopadu 2026 na svém účtu na síti X. V překladu redakce zní: „Paddy a já koučujeme v TUF. Potom mu utrhnu hlavu. Hlavní předzápas: Justin Gaethje proti Armanu Tsarukyanovi. Poslední zápas prelims: McGregor proti Chandlerovi“. Stejné znění přepsaly MMA Fighting i Sports Illustrated, který u článku uvádí odkaz na původní příspěvek.
Prelims jsou předzápasová část programu, která běží před hlavní kartou. Posadit tam McGregora není rozpis, je to štulec: Ir podle tiskové zprávy Paramount+ z 9. dubna 2026 koučoval TUF hned dvakrát, v sezonách 22 a 31. Druhá polovina provokace míří na Gaethjeho, tedy na muže, který Topuriu 14. června 2026 porazil technickým knockoutem ve 4. kole v čase 5:00 a sebral mu pás. Jenže nápad na společnou sezonu nevymyslel Topuria. Přišel s ním v říjnu ten, koho si teď nakreslil do hlavního zápasu.
Pimblett si ho chtěl zavřít do domu a motat mu hlavu
Paddy Pimblett, 31letý anglický bojovník lehké váhy UFC s bilancí 24-4, nabídl společnou sezonu jako první. V přepisu jeho říjnového vystoupení, které zveřejnilo MMA Fighting 6. října 2026, zaznělo v překladu redakce: „Já a Ilia bychom The Ultimate Fighteru vrátili sledovanost jako sezona 10 s Rampagem a Rashadem“. Britský zápasník tvrdil i to, že by soupeře během natáčení rozhodil: „Šest týdnů bych mu motal hlavu. Nevěděl by, kam se podívat, nevěděl by, co říct, pořád bych ho dostával do nepříjemné pozice“.
To je Pimblettovo tvrzení, ne předpověď. TUF je reality série UFC, ve které dva kouči vedou týmy nováčků a tráví spolu týdny natáčení, takže nabídka znamená hlavně jedno: dva muži, kteří se nesnesou, v jednom projektu. Že se nesnesou, není novinka. Agentura AP popsala, jak byl Pimblett 28. června 2025 po Topuriově výhře na UFC 317 přivolán do klece, následovala vyhrocená výměna a Topuria ho strčil. Ještě 8. listopadu 2026 přitom Španěl o TUF mluvil docela jinak.
Patnáct dní mezi žádnými rozhovory a vlastní kartou
Redakce MMAmag postavila oba výroky vedle sebe. MMA Fighting 8. listopadu 2026 citovalo Topuriův rozhovor pro deník ABC: „Slyšel jsem nějaké zvěsti, ale s UFC jsem o tom neměl žádné rozhovory. Nevím, jaké jsou jejich zájmy“. O patnáct dní později si roli kouče veřejně vypsal sám, i s pořadím zbytku večera.
Ke 25. listopadu 2026 nic z toho neplatí jako program: UFC ani Paramount+ sezonu s touto dvojicí neoznámily a zápas potvrzený není. Redakce MMAmag spočítala, jak dlouhá pauza bojovníkovi vychází. Od porážky 14. června 2026 k 1. dubnu 2027 je to 290 dní, k 30. červnu 2027 pak 380 dní. Obě data jsou modelová: AS 6. listopadu 2026 citoval Topuriu, že o návratu uvažuje „od dubna“, žádný termín ale organizace nestvrdila. Ve stejném rozhovoru jmenoval tři možnosti, Gaethjeho, Pimbletta a Tsarukyana, a o odvetě se šampionem řekl: „Tam je příběh, který pro mě nemůže skončit takhle“. Podle pořadí UFC v lehké váze ke 25. listopadu 2026 drží pás Gaethje, Topuria je první, Tsarukyan druhý a Pimblett pátý.
Zatím si ji podepsal jen jeden člověk
GLOSA Bojovník, který v červnu přišel o titul, nečeká jen na odvetu. Nabízí formát, ve kterém by se jeho spor prodával týdny předtím, než někdo zavře klec. Je to chytré a je to levné: stačí mobil.
Topuria nemá soupeře, nemá datum a nemá oznámení. Má ale věc, která v UFC váží skoro stejně, totiž příběh, o kterém se mluví dřív, než ho kdokoli schválí. Karta je nakreslená. Zatím ji podepsal jediný člověk: ten, kdo ji kreslil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková