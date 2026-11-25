Tobias Moretti (2007). FOTO: Andrea Schaufler, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons Tobias Moretti (2010). FOTO: Siebbi, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons Tobias Moretti (2014). FOTO: Manfred Werner - Tsui, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Tobias Moretti (2015). FOTO: Manfred Werner - Tsui, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Tobias Moretti (2020). FOTO: Manfred Werner (Tsui), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Tobias Moretti si v devadesátých letech získal diváky jako komisař Richard Moser ze seriálu Komisař Rex. Po čtyřech letech nechal svou postavu zastřelit, teprve pak se jeho kariéra pořádně rozjela a vedle divadla a natáčení dnes hospodaří na biostatku v Tyrolsku. V sedmašedesáti ale cítí, že spojit noční návraty z jeviště s ranní prací u dobytka je stále těžší.
Čtyři roky s komisařem Rexem
Když v roce 1994 spustila rakouská televize kriminálku
o policejním ovčákovi, dočkala se 214 dílů, pěti psů a šesti komisařů. Prvním byl Moretti. Narodil se jako Tobias Bloéb, pro herectví si ale vzal matčino příjmení, zatímco jeho bratr Gregor Bloéb hraje pod otcovým. Natočil pětačtyřicet epizod a vadila mu u toho jediná věc. Nesnášel totiž, když mu pes na konci skoro každého dílu olizoval tvář. Komisař Rex
Po čtyřech letech chtěl změnu, a tak Mosera ve čtvrté sérii zastřelil vrah při záchraně Rexe. Naplno se ale jeho kariéra rozjela až potom. Hrál tyrolského hrdinu Andrease Hofera, Adolfa Hitlera v minisérii Speer a on, detektiva podle Henninga Mankella i Ludwiga van Beethovena a mezitím vystupoval ve vídeňském Burgtheateru a na Salcburském festivalu.
Ještě za Rexe si v srpnu 1997 vzal hobojistku Julii Wilhelm, se kterou v roce 2022 oslavil stříbrnou svatbu. Mají tři děti, Antonii, Lenze Valentina a Rosu Cäcilii. Nejstarší Antonia je herečka a s Morettim si v roce 2021 zahrála otce a dceru v thrilleru ZDF Im Netz der Camorra.
O své roli doma promluvil před časem bez příkras pro BILD.
„Jsem otec. Jaký tam mám úkol, to vůbec nevím. Všechno drží pohromadě moje žena. Ve vlastním životě už se dávno nevyznám a v chodu naší rodiny taky ne, protože jsem se nikdy nenaučil zorganizovat sám sebe. V tomhle jsem opravdu bezmocný a od přírody asi katastrofa,“ řekl. Z noční zkoušky rovnou ke skotu
Zázemí má Moretti na statku v Tyrolsku, který vede jako biofarmu, a je vyučený zemědělec. Časopis Falstaff o něm proto psal jako o hvězdě divadla i filmu, která je zároveň biofarmářem. V roce 2016 za to dostal ocenění GREEN BRANDS Austria Persönlichkeit a tehdejší ministr zemědělství Andrä Rupprechter ho chválil jako angažovaného biozemědělce, kterému leží na srdci ochrana přírody a ekologické zemědělství.
Na statku chová skot a peníze z hospodářství mu dávají svobodu vybírat si role. V roce 2017 získal titul Tyrolan roku. V sedmašedesáti mu zůstaly jasně modré oči, s přibývajícími roky ale cítí, že dvojí nasazení mu dává zabrat.
„Vlastně to jsou dvě životní formy, které se navzájem vylučují. Když přijedeš v noci domů z Burgtheateru nebo ze zkoušky, musíš ráno stejně do práce. Často jsou na tom závislí další lidé, kteří pomáhají. Pozoruju, že čím jsem starší, tím těžší je tohle zvládat,“ popsal loni v září týdeníku Die Zeit. Pád ze třiceti metrů na čtyřkolce
V červnu 2022 prožila rodina vážnou nehodu. Manželka Julia Moretti se zřítila se čtyřkolkou zhruba třicet metrů do hloubky. Moretti to viděl na vlastní oči a zavolal pomoc, záchranářský vrtulník byl ve vzduchu čtyřicet minut, než ji vyprostil.
Po pádu měla poraněnou páteř, lékaři ji ale zachránili.
„Hluboce obdivuji, s jakou neuvěřitelnou silou a disciplínou tuhle situaci zvládla. A pak dokonce řekla: ‚Den mé nehody je nejšťastnější den mého života,‘“ dodal Moretti v tomtéž rozhovoru. O jejím přežití mluvil jako o dvojnásobném zázraku a loni v lednu už ho doprovodila na Německý filmový ples.
Vlastní cena v Tyrolsku
Letos v lednu představilo Tyrolsko Cenu Tobiase Morettiho za múzická umění s dotací pět tisíc eur bez věkové hranice.
„Existují přece i ti, kdo k tomu dospějí později,“ vysvětlil Moretti, který v porotě nezasedl, protože hraje na tyrolských lidových hrách a byl by podjatý. Ocenění se poprvé udělilo na Festu kultury v Innsbrucku a spolu s hejtmanem Antonem Mattlem ho předal herci Haraldu Windischovi.
Ani letos přitom z obrazovek nezmizel. V srpnu běžela na ZDF čtyřdílná minisérie München Beats z mnichovské techno scény devadesátých let, v níž hrál šéfa zavírané továrny Pfanni. Objevil se i v mnichovské epizodě Volejte policii 110 a v lednu ohlásil, že letos natáčí britsko-maďarský film Snowdancer a televizní snímek o umělé inteligenci s Barbarou Sukowa.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb, news.de, joyn.de, gala.de, fernsehserien.de, tirol.orf.at, falstaff, lifeverde.de, tirol.gv.at).