Vltava může vytápět Smíchov. Český projekt získal 288 milionů korun od EU
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Vltava může vytápět Smíchov. Český projekt získal 288 milionů korun od EUZdroj: ComPon Praha a.s
Článek byl publikován 25.11.2026 15:45
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