KOMENTÁŘ. Plzeň je hlavní město piva. Ale ani nejlepší pivo vás nezachrání, když se k hostům neumíte chovat. Strávil jsem v Plzni tři dny a rozhodl se udělat si vlastní pivní tour. Cíl byl jednoduchý: ochutnat Plzeňský Prazdroj v několika tradičních hospodách a zjistit, kde se o pivo opravdu starají.
Šnyt jsem si dal U Salzmannů, Na Parkánu a U Mansfelda. Nikde jsem nebyl zklamaný. Pak přišla legendární hospoda přímo v pivovaru Na Spilce. Výčepní skvělí, pivo také, ale zážitek pokazil přístup slečen, které uváděly hosty ke stolům. Arogance, kterou bych v podniku takového jména nečekal. Sem už se vracet nebudu.
Největší překvapení mě ale čekalo v Lékárně. Právě tady jsem našel něco, co se nedá jednoduše koupit ani napodobit. Atmosféru a člověka, kvůli kterému se chcete vrátit. Za výčepem stojí Tofi Svejkovský. A jeho příběh mě zaujal možná ještě víc než samotné pivo.
[caption id="attachment_152200" align="aligncenter" width="628"] Foto: Vladimír Brůna / HlídacíPes.org[/caption]
Z IT za pivní pípu
Tofi začínal u míchání drinků, později pracoval v IT. Měl kariéru, finanční jistotu a peníze mu chodily na účet. Jenže nebyl šťastný. „Čím déle jsem seděl sám, ve tmě, u počítače a čím víc peněz mi přišlo na účet, tím víc mi došlo, že to prostě není pro mě a že mě to strašně ubíjí,“ říká.
Rozhodl se změnit život. Vyměnil počítač za pivní pípu a kancelář za hospodu. „Chyběl mi kontakt s lidmi a to, že je to díky nim každý den jiné. Mám hromadu kontaktů, kamarádů a příběhů. Člověk se pak dostane na místa, kam by se od počítače nikdy nepodíval.“
Práce s lidmi ho prý naučila většímu klidu, ovládání emocí a také mu srazila ego. Kdyby se mohl znovu rozhodnout mezi IT a výčepem, neváhal by. Znovu by šel za pípu. Jeho maminka z toho dodnes úplně nadšená není. Prý je trochu naštvaná, že zahodil kariéru v IT.
Co dělá dobrého výčepního? Podle Tofiho nestačí umět správně načepovat pivo. „Mistr bude perfektní ve všem. Pivo, čepování, teorie, umí se bavit se zákazníky, neustálý úsměv a všichni ho mají rádi a vrací se za ním.“
S tím souhlasím. Špatně ošetřené pivo poznáte na první pohled. Podle pěny, bublinek na skle, vůně i chuti. Pivo navíc snadno přebírá pachy z okolí. Když ho skladujete ve špatných podmínkách, žádné mistrovství za výčepem už to nezachrání.
Tofi si všímá také mladší generace. Ta podle něj stále častěji vyhledává kvalitní hospody, zajímá se o pivo a ví, co je šnyt. Mladí dokážou ocenit kvalitu a atmosféru. A připlatit si za ni, kvalita je pro ně víc než kvantita.
Lekce pro každého podnikatele
Provozuji dětský lyžařský areál v Perninku a jeho součástí je také gastronomie. Proto se rád dívám, jak fungují jiné podniky. Co dělají dobře a kde naopak zbytečně ztrácejí zákazníky. Můžete mít nejlepší pivo, skvělé jídlo, krásný interiér i skvělou lokalitu. Ale pokud se k hostům chováte špatně, nepomůže vám to.
Na Spilce jsem měl dobré pivo, ale kvůli obsluze se už vracet nechci. V Lékárně jsem potkal Tofiho a mám důvod přijít znovu. A Tofi Svejkovský je přesně ten typ člověka, který dokáže z obyčejné návštěvy hospody udělat zážitek. Dobré pivo si dáte na mnoha místech. Ale dobrého výčepního si zapamatujete.