Pirelli opět stanovilo limit pro pneumatiky. Jezdce čekají povinně dvě zastávky
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pirelli opět stanovilo limit pro pneumatiky. Jezdce čekají povinně dvě zastávky
Článek byl publikován 25.11.2026 14:46
IndyCar odhalil svůj kalendář na příští sezónu. Poprvé od roku 2007 se tato série objeví na evropském...
Rivalita mezi Maxem Verstappenem a Georgem Russellem znovu ožila při Velké ceně Las Vegas. Toto Wolff...
Aston Martin se po celou sezónu potýká s nepřehlédnutelnými problémy s pohonnou jednotkou Honda, a závod v...
Situace ve Ferrari je opět tématem. Poté, co se Charles Leclerc v Las Vegas střetl s Lewisem Hamiltonem, se...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →