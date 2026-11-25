Slavnostní předání vyznamenání se uskutečnilo v Oválné pracovně Bílého domu bez přítomnosti novinářů. Trump svůj záměr ocenit bývalého starostu oznámil už v září 2025, krátce poté, co Giuliani utrpěl vážná zranění při dopravní nehodě.
Mluvčí Bílého domu Olivia Walesová ocenila Giulianiho přínos pro New York i celé Spojené státy. Samotný Giuliani ve svém prohlášení připomněl působení za prezidenta Ronalda Reagana a uvedl, že zásluhy o získání vyznamenání připisuje také lidem, s nimiž během své kariéry spolupracoval.
Giuliani se ještě před vstupem do komunální politiky věnoval práci federálního prokurátora a zabýval se mimo jiné organizovaným zločinem. Celonárodní pozornost získal především díky vedení New Yorku po teroristických útocích v roce 2001. O několik let později se neúspěšně ucházel o republikánskou nominaci na prezidenta pro volby v roce 2008.
Po prezidentských volbách přišel o licenci
Výrazný obrat v Giulianiho právnické kariéře nastal po prezidentských volbách v roce 2020. Jako Trumpův osobní právník šířil nepravdivá tvrzení o volebních podvodech a podílel se na pokusech zpochybnit vítězství demokrata Joea Bidena.
Newyorský soud mu v červenci 2024 odebral oprávnění vykonávat advokacii kvůli opakovanému uvádění nepravdivých a zavádějících informací o volbách. O možnost vykonávat právnickou profesi následně přišel také ve Washingtonu.
Další právní komplikace mu přinesl spor se dvěma volebními pracovnicemi ze státu Georgia, Ruby Freemanovou a její dcerou Wandreou Mossovou. Porota jim v prosinci 2023 přiznala odškodné za pomluvu ve výši 148 milionů dolarů. V lednu 2025 se obě strany dohodly na vyrovnání, jehož finanční podmínky nebyly zveřejněny.
Trump Giulianimu v roce 2025 udělil také milost vztahující se na federální trestné činy. Prezidentská milost se však nevztahuje na trestné činy spadající pod pravomoc jednotlivých amerických států.
Prezidentskou medaili svobody v její současné podobě zavedl v roce 1963 prezident John Fitzgerald Kennedy. Vyznamenání se uděluje za mimořádný přínos Spojeným státům, světovému míru, kultuře nebo dalším oblastem veřejného života. Trump během svých dvou funkčních období podle agentury Reuters udělil toto ocenění sedmadvacetkrát.
Zdroje Bílý dům, Associated Press, ABC News