Langoše u nás doma nikdy neleží na talíři dlouho. Jogurtovou verzi vytahuju hlavně ve dnech, kdy má být na stole něco teplého, sytého a bez dlouhého čekání na kynutí. Díky je těsto měkké, dobře se vytahuje do placky a při smažení nenasaje tolik oleje. Kvůli tomu se k němu vracím častěji, než jsem původně čekala. bílému jogurtu
Klasické
mají svoje kouzlo, to ano. Jenže v domácí kuchyni člověk většinou řeší spíš čas a jednoduchost. Tohle těsto stojí na pár běžných surovinách a chová se spolehlivě. Když chci mít jistotu, že nezůstane ani kousek, potřu hotové langoše pouťové langoše česnekovým olejem, přidám trochu kečupu a navrch přijde nastrouhaný eidam 30 %. U nás tahle sestava pořád vyhrává.
Můj tip zní: Nevymačkávejte těsto do úplně tenké placky. O něco vyšší langoš zůstane uvnitř příjemně měkký a zvenku chytí pěknou zlatou kůrku. Recept na rychlé domácí langoše z jogurtu
Doba přípravy: 15 minut
Doba smažení: 15 až 20 minut
Počet porcí: 4 až 6 kusů podle velikosti Ingredience pro přípravu 2 hrnky hladké mouky 1 malý kelímek bílého jogurtu 1 lžička prášku do pečiva 1 lžička soli 2 až 4 lžíce vody podle hustoty těsta olej na smažení ve vyšší vrstvě
Dokončení: 2 až 3 stroužky česneku 3 lžíce oleje na česnekové potření 4 až 6 lžic kečupu 150 až 200 g eidamu 30 % Postup přípravy rychlých jogurtových langošů
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, prášek do pečiva a sůl. Nejdřív je promíchejte nasucho, ať se kypřidlo dostane do celé směsi. Těsto se pak chová rovnoměrněji, i když ho neděláte nijak dlouho.
2. Přidejte
bílý jogurt a začněte zpracovávat těsto. Když bude moc tuhé, přilévejte po lžících vodu. Výsledek má být měkký, pružný a takový, aby šel pohodlně roztlačit rukama.
3. Těsto krátce propracujte. Stačí pár minut, opravdu z něj není potřeba dělat kynuté těsto. Pokud máte chvilku navíc, nechte ho
5 až 10 minut stát, bude se lépe tvarovat. Mezitím připravte česnekový olej
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4. Česnek prolisujte nebo nasekejte úplně najemno a rozmíchejte ho v několika lžících oleje. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat i špetku soli.
5. Těsto rozdělte na 4 až 6 dílů a z každého udělejte menší bochánek. Rukama ho roztlačte do placky. Střed klidně nechte o něco tenčí, okraje mohou zůstat malinko vyšší.
6. Ve vyšší pánvi nebo menším kastrolu rozehřejte
olej. Vrstva by měla být dostatečná, aby se langoš nesmažil jen nasucho o dno. Olej má být horký, ale ne tak, aby hned tmavnul a kouřil.
7. Každý
langoš smažte z první strany asi 1 až 2 minuty, podle toho, jak silnou placku jste udělali. Jakmile zezlátne a začne se nafukovat, otočte ho a dosmažte z druhé strany.
8. Usmažené langoše dávejte na talíř vyložený
papírovou utěrkou. U jogurtového těsta je podle domácí zkušenosti dobře vidět, že nebývá tak nasáklé olejem jako některé jiné rychlé varianty. Foto: Cooky.cz, recept na domácí jogurtové langoše
9. Ještě teplé langoše potřete
česnekovým olejem, přidejte trochu kečupu a posypte nastrouhaným eidamem 30 %. Jezte je hned, dokud je povrch křupavý a sýr se nahoře začíná rozpouštět. Rady Jestli se těsto lepí, nesypte do něj hned další hrsti mouky. Často stačí potřít si ruce trochou oleje a práce jde mnohem líp. Pro děti nebo k večernímu filmu můžete udělat menší kousky. Mini langoše se objevují i v rychlých videoreceptech a doma jsou docela praktické. Nejlepší jsou hned po usmažení. Když nějaký zůstane, schovejte ho bez oblohy a později ho krátce prohřejte na pánvi nebo v troubě. Langoše mají středoevropský původ a doma jim to sluší nejvíc
Langoše nejsou jen jídlo od stánku. Kořeny mají v
maďarské kuchyni, odkud se postupně dostaly i k nám a na Slovensko. Původně šlo o jednoduché pečivo z těsta, syté jídlo pro obyčejný den. Dnes si je většina lidí spojí hlavně se smaženou verzí, česnekem, sýrem nebo zakysanou smetanou.
Dvě verze langošů: Langoše s česnekem a sýrem a langoše plněné šunkou a sýrem
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz