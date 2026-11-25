Koncerty, jarmarky, tvoření, Živý betlém, zimní kino i program pro děti letos ve Žďáru nad Sázavou doplní novinka v podobě vánočního osvětlení v okolí kostela svatého Prokopa a Tvrze, nové bude také umístění venkovního kluziště ve streetparku.
„Město letos vydá na adventní kulturní program přibližně 800 tisíc korun,“ sdělila mluvčí radnice Blanka Sobolová.
Advent začne v neděli 29. listopadu ve tři odpoledne náměstí Republiky. Budou koncerty, mimo jiné kapely Poetika, vánoční dílničky ve Staré radnici, čaj z polní kuchyně a Polévka pro dobrou věc, která podpoří Domácí hospic Vysočina.
„Ve stejný den se otevře také výstava Pohádková země česká v Regionálním muzeu a v Domě kultury proběhne Adventní Fler trh,“ dodala mluvčí. Náměstí jako hlavní místo setkávání
V prosinci se pak na náměstí vrátí například Mikulášský program, Česko zpívá koledy, zimní trh nebo tradiční Živý betlém. Dva pátky budou patřit dětským dílničkám, zimnímu kinu a Ježíškově překážkové dráze.
„Stejně jako v loňském roce soustředíme hlavní adventní kulturní program a občerstvení na náměstí Republiky. Přesun z Nádražní ulice se nám osvědčil a chceme náměstí udržet jako hlavní místo setkávání,“ vysvětlil Petr Sedlák z odboru školství, kultury, sportu a marketingu.
Na vánočním programu se podílí více institucí, organizací a spolků. Adventní dění bude také ve Staré radnici, knihovně, muzeu, městském divadle, kostelech, bazilice, na Zelené hoře, v Café Stalingrad nebo v Zámku Žďár. V neděli zahájí sezónu také městské venkovní kluziště z umělého ledu, přesune se z Farských humen do nově vybudovaného streetparku. Vstup bude zdarma, otevřené denně od devíti ráno do osmi večer.
Osvětlení za téměř půl milionu
Částečně se promění i vánoční světelná výzdoba, místo dříve pronajímaného osvětlení má město vlastní, novinky budou zejména v okolí kostela svatého Prokopa a Tvrze.
„Nově se rozsvítí strom u Regionálního muzea, přibude 17 světelných ozdob na sloupech veřejného osvětlení a ozdobná světelná brána vedle Süssova hostince,“ řekla Sobolová s tím, že osvětlení včetně montáže vyjde na necelých 490 tisíc korun.