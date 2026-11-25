Celý rok se píše o tom, že Steven Spielberg si po šesti dekádách ve filmovém průmyslu konečně splní jeden ze svých největších režijních snů. Jeho první western nyní dostal konkrétní obrysy, a rovnou velmi hvězdné. Hlavní role ztvární oscaroví herci Jessie Buckley a Cillian Murphy, scénář podle románu The Heart in Winter irského spisovatele Kevina Barryho napíše Paul Thomas Anderson, jenž letos vybrakoval zlaté sošky s Jednou bitvou za druhou. Novinka zatím nemá oficiální název, vzniká pro Focus Features a do kin by měla dorazit v roce 2028 jako ta nejambicióznější spolupráce od aktuální premiéry společného filmu Tarantina, Finchera a Pitta.
Předlohou se stala Barryho kniha z roku 2024, jejíž děj se odehrává v Montaně roku 1891. Sleduje irského básníka a alkoholika Toma Rourkea, který se zamiluje do Polly Gillespie, novomanželky místního důlního kapitána. Zakázaná romance nakonec vyústí v útěk dvojice na ukradeném koni směrem k San Francisku, zatímco jim ozbrojení pronásledovatelé dupou na paty. Spielberg tak upřednostnil milostný příběh, ačkoli kniha obsahuje také řadu velmi drsných pasáží a vzrušující akce. Vedle Buckley a Murphyho se ve filmu objeví také Mark Rylance, držitel Oscara za Most špionů, jenž se Spielbergem pracoval ještě na Ready Player One a pohádce Obr Dobr.
Nejvíc lákavé je ale režisérovo spojení s letitým kámošem Andersonem. Tvůrce Magnolie, Až na krev a čerstvého oscarového vítěze Jedna bitva za druhou totiž poprvé připraví kompletní scénář pro film, který sám nebude režírovat. Oba filmaři se znají dlouhá léta a už od ledna spolu podle Spielberga diskutovali o možnosti natočit příběh zasazený do Ameriky konce 19. století. „Je to především vzrušení ze spolupráce s mým drahým přítelem a kolegou Paulem Thomasem Andersonem. Nejde ale jen o žánr samotný, nýbrž především o příběh, který nám oběma velmi rychle přirostl k srdci a který jsme cítili, že můžeme společně vyprávět,“ prozradil Spielberg Deadline. Zároveň dodal, že Buckley a Murphy byli jeho první volbou a že si nedokázal představit nikoho jiného, kdo by ústřední dvojici zahrál. „Tenhle příběh je o lidech, kteří se odmítli spokojit se životem, jenž jim nabízí méně, než si zaslouží, ale možná také více, než dokážou zvládnout,“ přiblížil režisér téma filmu.
O Spielbergově apetitu po westernu se přitom mluví už dlouho. Letos v březnu na festivalu SXSW potvrdil, že na jednom aktivně pracuje, a slíbil koně, zbraně i absenci zavedených žánrových stereotypů. Už dříve přiznal, že si až po čtyřiceti letech kariéry uvědomil, že vedle muzikálu je právě western jedním z velkých filmových snů, které si dosud nesplnil. Jako producent se k žánru přiblížil například minisérií Na západ nebo třetím Návratem do budoucnosti, za kameru klasického westernu se však nikdy neposadil. Jeho obdiv k Johnu Fordovi a Howardu Hawksovi přitom patří k nejvýraznějším tvůrčím konstantám. Forda ostatně přímo připomněl ve Fabelmanových, kde mladému Sammymu v podání Gabriela LaBelleho předává lekci o filmové kompozici legendární režisér ztvárněný Davidem Lynchem.
Po remaku West Side Story si Steven odškrtává zřejmě poslední žánrovou položku své filmografie, kterou momentálně završuje velmi osobní sci-fi Den odhalení. Do westernu se pustí už jako osmdesátník, ale opět s distribučním zázemím Universal Pictures, kde před půlstoletím vydal své Čelisti. Ve Focus Features se zase podíleli na loňském Hamnetovi ve Spielbergově produkci, v němž výrazně zazářila Jessie Buckley. Spielberg se tak obklopuje blízkými vrcholovými umělci, přičemž kameraman Janusz Kaminski už naznačil, že se poohlíží po lokacích i v rodném Polsku. Scénář od Paula Thomase Andersona je ale nyní tím nejcennějším dovozním artiklem – je to přitom o dost jiná situace než v případě Dalších (ne)zdarů Cliffa Bootha, jejichž scénář určený k novelizaci Tarantino přenechal Davidu Fincherovi.
Spielberg současně vyloučil spekulace, že by western mohl být jeho rozlučkou s legendární režijní kariérou. Pokud by se někdy chtěl rozloučit odjezdem do západu slunce, mohl to podle vlastních slov udělat už s Poslední křížovou výpravou. Na odpočinek tedy zjevně ještě nepomýšlí a začátkem roku se nechal slyšet, že ještě jednoho žánru se vlastně za kamerou nikdy nedotkl – regulérního hororu.
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Zdroje: Deadline, Kinobox,