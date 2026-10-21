Jablko nemusí skončit ve štrúdlu. 6 slaných kombinací, ve kterých je možná ještě lepší

Apple Day připadá na 21. října a britská organizace Common Ground ho založila už v roce 1990 jako oslavu rozmanitosti odrůd, místní krajiny i původu potravin. Pro nás je to hlavně připomínka, že jablko není dezertní surovina. V kuchyni funguje podobně jako citron nebo chutney: dodá kyselost, sladkost, šťávu a kontrast k tuku či soli. A přesně proto se tak dobře kamarádí s věcmi, které bys vedle štrúdlu nečekala.
1. Vepřové, jablko a hořčice
Plátky jablka krátce opeč na másle nebo oleji spolu s cibulí, přidej k opečené vepřové panence nebo kotletě a pánev podlij trochou vývaru. Lžička dijonské hořčice a případně kapka smetany z toho udělají rychlou omáčku. Nejlépe funguje kyselejší pevné jablko, které se nerozpadne na přesnídávku dřív, než stihneš prostřít.
2. Salát s jablkem, kozím sýrem a ořechy
Tady není potřeba skoro nic vařit. Tenké plátky jablka dej k polníčku nebo rukole, přidej kozí sýr, vlašské ořechy a jednoduchou zálivku z olivového oleje, citronu nebo jablečného octa a trochy medu. Pokud chceš něco sytějšího, přidej pečenou řepu nebo čočku. Jablko tu nehraje roli „ovoce v salátu“, ale svěžího prvku, který rozbije tučnost sýra.
3. Červené zelí s jablkem
Klasika, která si zaslouží víc než vánoční servis k huse. Cibuli nech zesklovatět, přidej nakrouhané červené zelí, nastrouhané nebo na kostky nakrájené jablko, trochu octa, sůl, kmín a podle chuti malé množství cukru. Jablko dodá vláhu i přirozenou sladkost. Výsledek funguje k pečenému masu, klobáse, ale klidně i k bramborovým plackám nebo tempehu.
4. Grilovaný sýr a jablko v toastu
Cheddar, ementál nebo výraznější horský sýr, několik tenkých plátků jablka a trochu hořčice mezi dva krajíce chleba. Opékej na pánvi, dokud sýr není tekutý a chléb křupavý. Pokud chceš přidat další vrstvu, funguje tymián, karamelizovaná cibule nebo pár lístků rukoly až po opečení. Je to oběd z kategorie „v lednici skoro nic není“, který překvapivě chutná jako z bistra.
5. Pečená dýně, jablko a feta
Na plech dej kostky dýně, červenou cibuli a měsíčky jablka. Zakápni olejem, osol, přidej pepř a tymián a peč, dokud nejsou okraje zkaramelizované. Na závěr rozdrob fetu a můžeš přidat dýňová semínka. Jablko se částečně upeče, ale mělo by si zachovat trochu struktury; právě kombinace sladké dýně, kyselého jablka a slané fety drží celý talíř pohromadě.
6. Rychlé jablečné chutney k sýru nebo pečenému masu
Nakrájené jablko povař s cibulí, trochou jablečného octa, zázvorem, špetkou soli a malým množstvím cukru nebo medu. Nemusíš zavařovat deset sklenic. Malá dávka vydrží pár dní v lednici a zachrání sýr, sendvič, burger nebo zbytky pečeného masa. Pokud máš ráda ostřejší věci, přidej chilli; pokud kořeněnější, zkus hořčičné semínko nebo koriandr.
A které jablko je nejlepší?
Neexistuje jediná správná odrůda. Do teplých jídel se hodí spíš pevnější a kyselejší jablka, která se nerozpadnou okamžitě, do salátu zase křupavá šťavnatá odrůda. Důležitější než název na cedulce je ochutnat: pokud je jablko velmi sladké, dej mu v receptu víc kyselosti; pokud je ostře kyselé, vyrovnej ho tukem, sýrem nebo trochou medu. Slané vaření s jablky je ve výsledku hlavně hra s rovnováhou.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další recepty a nápady do kuchyně najdeš na Poudrée.
Zdroje: Common Ground – Apple Day [1].