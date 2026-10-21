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Jablko nemusí skončit ve štrúdlu. 6 slaných kombinací, ve kterých je možná ještě lepší

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Jablko má jednu nespravedlivou pověst: jakmile přijde podzim, automaticky ho strčíme do štrúdlu, koláče nebo žemlovky. Přitom kyselost, sladkost a křupavost jablek fungují výborně se sýrem, zelím, cibulí, vepřovým i hořčicí. Apple Day je ideální záminka dát troubě na chvíli pokoj od skořice a zkusit šest slaných verzí.
Jablko nemusí skončit ve štrúdlu. 6 slaných kombinací, ve kterých je možná ještě lepší

Jablko nemusí skončit ve štrúdlu. 6 slaných kombinací, ve kterých je možná ještě lepší

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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